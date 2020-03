Fermetures d’Apple Store en Italie; d’autres restrictions de coronavirus aussi

Une série de fermetures d’Apple Store le week-end en Italie sont mises en œuvre alors que le pays lutte pour contenir la propagation du coronavirus COVID-19. L’Italie a enregistré le deuxième plus grand nombre de décès après la Chine.

Trois Apple Stores italiens ont été fermés le week-end dernier, et un autre a été annoncé pour le week-end prochain après un décret gouvernemental…

AppleInsider a repéré les tweets de setteBIT.

Apple est prêt à fermer [another] emplacement du centre commercial, Apple Oriocenter, les 7 et 8 mars, sur ordre du gouvernement italien.

Comme l’exige un décret du président du Conseil des ministres publié la semaine dernière, tous les magasins de détail de taille moyenne et grande, ainsi que les établissements commerciaux dans les centres commerciaux des provinces de Bergame, Lodi, Plaisance et Crémone doivent fermer samedi et Dimanche pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Des mesures similaires ont été établies pour d’autres provinces et territoires.

AppleInsider a été informé de la fermeture prochaine de la boutique Apple par le compte Twitter “settBIT”, qui a publié fin février des tweets détaillant les fermetures de week-end identiques chez Apple il Leone, Apple Fiordaliso et Apple Carosello les 29 février et 1er mars.

Nous avons appris hier qu’Apple avait installé des désinfectants pour les mains aux entrées des magasins, ainsi que restreint fortement les déplacements du personnel.

Pomme […] dit que les «protocoles de nettoyage en profondeur» sont sa priorité absolue en ce moment. Cela couvre les magasins, les bureaux et les navettes des employés, selon Apple, et des stations de désinfection des mains ont également été placées à l’avant des magasins.

Commander des fermetures d’Apple Store le week-end semble un peu étrange, mais il est probable que le gouvernement essaie d’équilibrer le confinement du virus contre les dommages économiques qui seraient causés au pays par des mesures plus drastiques. Avec une fréquentation moins importante en semaine, il est plus probable que les magasins puissent appliquer l’utilisation des désinfectants pour les mains, ainsi que désinfecter les produits de démonstration après leur manipulation. Les foules de week-end rendraient ces mesures moins pratiques.

De plus, Apple annule les ateliers Today at Apple dans d’autres magasins, ce qui évitera de placer les clients à proximité pendant de longues périodes.

Le bilan des morts en Italie a atteint 79 personnes, avec plus de 2500 cas confirmés. Alors que la flambée initiale était dans le nord du pays, il y a maintenant des cas confirmés qui traversent la moitié du pays.

La propagation en Chine semble ralentir, le dernier rapport de l’OMS faisant état de 130 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, ce qui est nettement inférieur aux centaines de nouveaux cas observés précédemment. Cependant, il existe une certaine inquiétude quant à une possible sous-déclaration en Chine, et il y a eu 1 792 nouveaux cas à l’extérieur du pays.

Les infections à coronavirus ont maintenant été confirmées dans 72 pays au total, dont huit au cours des 24 heures précédentes. Il y a eu plus de 3 000 morts.

Cependant, l’OMS souligne que le risque pour les individus reste faible en dehors des points chauds.

Si vous n’êtes pas dans une zone où COVID-19 se propage, ou n’avez pas voyagé depuis une zone où COVID-19 se propage, ou n’avez pas été en contact avec un patient infecté, votre risque d’infection est faible. Il est compréhensible que vous vous inquiétiez de l’épidémie. Obtenez les faits de sources fiables pour vous aider à déterminer avec précision vos risques afin de pouvoir prendre des précautions raisonnables (voir la foire aux questions). Demandez conseil à l’OMS, à votre professionnel de la santé, à votre autorité nationale de santé publique ou à votre employeur pour obtenir des informations précises sur COVID-19 et savoir si COVID-19 circule là où vous vivez. Il est important d’être informé de la situation et de prendre les mesures appropriées pour vous protéger et protéger votre famille (voir Mesures de protection pour tous).

Voir la très courte vidéo ci-dessous pour les faits clés.

