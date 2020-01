Fiancé de 90 jours: Angela et Michael se marient | .

Angela et Michael de Fiancé 90 jours se marieraient la semaine prochaine. Le couple s’est disputé dans quel pays dire “oui”, et il semble que le Nigeria ait gagné.

Le public a rencontré Angela et Michael pour la première fois dans 90 Day Fiancé: Avant la saison 90 Days 2. L’écart de 24 ans a choqué les fans; elle était aussi âgée que sa mère. Le couple n’a pas eu la route la plus facile. Ils ont rompu plusieurs fois et attendent toujours que leur visa K-1 soit approuvé. Michael a également admis qu’il avait trompé Angela lorsqu’elle est retournée aux États-Unis. Le couple s’engage également à avoir un bébé. Michael veut pouvoir porter son propre nom. Au cours de la saison en cours, ils ont demandé à sa fille de donner des ovules. Elle a dit non.

Il semblerait qu’Angela ait changé d’avis selon Daily Soap Dish. Le site a écrit qu’Angela avait été vue en train d’organiser un mariage la semaine dernière au Nigeria. Une source de porte-savon quotidien a rapporté qu’Angela avait été aperçue en train de quitter l’aéroport de Savannah, en Géorgie, la semaine dernière pour retourner au Nigeria. La fuite a également déclaré que l’équipe de caméras TLC avait voyagé avec elle et était là pour filmer le voyage, le mariage devant avoir lieu lundi.

Le dernier épisode de 90 Day Fiancé a vu Michael se voir refuser son visa K-1 après une interview de 15 minutes. Angela avait pris la décision de se rendre au Nigéria pour essayer de parler avec l’ambassade. Elle pensait que c’était son droit légal. La star de téléréalité n’avait pas de rendez-vous, elle ne pouvait donc pas être vue. Michael et sa famille ont décidé qu’il était préférable que le couple se marie à Lagos pour accélérer le processus de visa, mais Angela était résistante. Elle voulait que sa famille la voit se marier. Les fans se souviendront que son avocat a déclaré que si elle devait se marier au Nigéria, un visa de conjoint pourrait prendre jusqu’à 18 mois. Le couple s’est probablement vu refuser un visa K-1 en raison de leur différence d’âge selon la source.

Le couple a signé un accord avec le réseau TLC pour ne pas partager les détails de leur mariage.Les fans devront donc attendre que la nouvelle saison soit diffusée pour voir s’ils sont mari et femme. Les superfans se souviendront également qu’Angela avait laissé entendre à plusieurs reprises au cours de l’émission qu’elle aimerait un mariage en janvier. Dans la culture nigériane, le marié devrait payer le prix de la mariée, mais comme les fans le savent, Angela lui envoie de l’argent depuis des mois, ce qui pose la question de combien Michael paiera-t-il pour le vrai amour?

