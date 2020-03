Fiancé de 90 jours: Comment Lisa ruine la carrière de Sojaboy Rapping d’Usman

Lisa ruine la carrière de rappeur Sojaboy d’Usman Fiancé 90 jours. Lisa lance constamment des insultes à tous ceux qui, selon elle, entravent sa domination sur la carrière d’Usman.

Lisa a d’abord rencontré Usman, connu sous le nom de son nom de scène SojaBoy, lorsque le rappeur s’est glissé dans ses messages privés sur Facebook. La mère de celui qui était divorcé n’a pas pris les avances du Nigérian au sérieux au début car les deux ne parlaient que via Facebook Messenger. Leur relation est passée à l’envoi de SMS et finalement à FaceTime. Les deux se sont rapidement fiancés après deux ans de discours, même si les principaux drapeaux rouges ont été agités, y compris une différence d’âge. Les fans ont fait d’eux le couple hors concours et ont regardé Lisa atterrir au Nigéria et enfin rencontrer son fiancé face à face.

Dans le tout nouvel épisode de 90 Day Fiancé: Avant les 90 jours, les fans ont regardé Lisa ne montrer aucun respect pour la carrière musicale nigériane d’Usman. La femme de 52 ans était initiée à l’une des relations d’Usman dans l’industrie et pouvait à peine garder sa grande bouche fermée pendant que son fiancé la présentait. Il était évident pour les téléspectateurs que l’ami d’Usman n’était pas un fan de son choix amoureux juste par son langage corporel. La scène qui a le plus retenu l’attention des téléspectateurs était les trois qui discutaient de leurs opinions sur la chanson de SojaBoy dédiée à Lisa intitulée “I Love You” et pourquoi ils ont décidé de lancer un modèle nigérian dans la vidéo. Lisa a été perturbée de ne pas être représentée dans la vidéo et a ordonné à Usman de découper le modèle. Tous ses dirigeants et producteurs de musique l’avaient exhorté à ne pas le faire car la vidéo devait établir un lien avec ses auditeurs, mais il les a ignorés et a cédé aux demandes de Lisa.

Lisa n’a pas caché qu’elle est jalouse des femmes qui entourent son fiancé et essaie tout ce qui est en son pouvoir pour s’en débarrasser. Mais ce qu’elle ne comprend pas, c’est que ces «femmes», comme elle les appelle, sont des fans qui achètent des CD d’Usman. La native de Pennsylvanie a fait valoir que le modèle s’éloignait du «concept de la chanson», arguant que le concept était le fait qu’elle était à des milliers de kilomètres. L’ami d’Usman a reculé en demandant: “Essayez-vous de dire qu’en Amérique, ils tournent des clips, aiment des chansons sans modèle?” à quoi Lisa a naïvement répondu: «Oui».

Les fans se sont réjouis lorsque le producteur de musique a carrément demandé si Lisa essayait de ruiner la carrière musicale d’Usman. De nombreux téléspectateurs de TLC ont estimé qu’elle n’avait aucun respect pour sa carrière ou sa connaissance de son industrie, laissant entendre qu’elle voulait avoir le plein contrôle sur Usman. Les fans de la franchise ont déjà appris à la dure la Lisa n’a aucun respect ni classe, car elle a constamment attaqué ses adeptes des médias sociaux avec des insultes vulgaires. Il n’y aura pas d’amour perdu quand Usman se réveille et jette la femme qui contrôle. Personne ne voudra travailler avec le rappeur si sa fiancée continue de se montrer difficile.

Fiancé 90 jours diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC.