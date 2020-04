Fiancé de 90 jours: Lisa Hamme nie avoir jamais menacé de suicide

La petite fille Lisa Hamme nie avoir jamais menacé de se suicider Fiancé de 90 jours. Le couple n’est plus sur la même page depuis un moment et beaucoup pensent qu’ils sont déjà rompus.

Baby Girl Lisa a été considérée au fil des semaines comme une Américaine autocontrôlée et autocontrôlée qui cherchait un jeune mari pour influencer. Les fans l’ont regardée s’envoler vers le Nigeria pour rencontrer l’aspirante rappeuse qu’elle aimerait appeler son mari. Elle a eu du mal à s’intégrer et à s’adapter aux différences culturelles. Le duo est devenu l’un des couples les plus parlés de la franchise grâce à leurs différences.

Connexes: Fiancé de 90 jours: Usman révèle qu’il choisirait une carrière musicale plutôt que sa petite fille Lisa

Selon In Touch Weekly, la star de la réalité remet les pendules à l’heure en niant totalement les accusations. Lors de son entretien avec le point de vente, le représentant de Baby Girl Lisa, Rocco Straz, a publié des informations disant qu’à aucun moment «Lisa n’a déclaré qu’elle se suiciderait». Les fans ont trouvé troublant que Lisa ait envisagé de mettre fin à sa vie avec un homme. Les téléspectateurs ont compris au fil des semaines qu’elle était un peu collante, mais son représentant a affirmé qu’elle était une femme très indépendante dans la déclaration. Lisa a également reconnu qu’elle n’avait pas besoin d’Usman, mais elle «veut» Usman.

L’homme de 52 ans pense qu’Usman a dit les allégations méchantes et troublantes parce qu’à l’époque, il était en colère contre elle et voulait la blesser, disant qu’il était en colère contre le monde. Lors d’un récent podcast sur Lip Service d’Angela Lee, Usman a renversé le thé sur de nombreux sujets internes, notamment le fait qu’il se sentait «piégé» dans sa relation avec l’Américain. Usman a partagé qu’il avait eu du mal à enrouler sa tête autour d’aimer Lisa. Mais chaque fois qu’il essayait de mettre fin à leur relation, Lisa manipulait ses émotions. L’artiste est même allé jusqu’à accuser Baby Girl Lisa d’avoir menacé de se suicider. Les fans ont rapidement souligné que Usman lui-même avait déclaré aux caméras TLC que Lisa était sa meilleure occasion de poursuivre sa carrière musicale aux États-Unis.

L’épisode de dimanche montrera le couple essayant une dernière fois d’obtenir la bénédiction de la mère d’Usman. Jusqu’à ce qu’ils obtiennent la permission, les deux ne seront pas mariés et Usman a clairement fait savoir aux caméras qu’il mettrait fin à leur relation. Les fans ne pensent pas que le couple est censé être ensemble car il y a non seulement une différence d’âge, mais plusieurs drapeaux rouges qui agitent depuis le premier jour.

Suivant: Fiancé de 90 jours: Rosemarie dénonce Big Ed pour avoir chassé la célébrité et l’embarrassant publiquement

Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC.

Source: In Touch, Lip Service