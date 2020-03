Fiat 500 Abarth 595 Competizione, condensée

«Toga! Toga! », John «Bluto» Blutarsky (Animal House, 1978)

Comme nous l’avons déjà fait lorsque nous analysons la 124 Abarth, ce nom de famille que certains modèles Fiat portent est synonyme de performance et d’adhérence sportive, résultat d’une tradition qui a eu 70 ans en 2019 et qui a toujours accompagné les versions les plus extrêmes du constructeur italien. Nous avons eu la chance de pouvoir essayer un modèle 595 Competizione pour voir à nouveau quelles sensations un modèle aussi emblématique que le 500 touché par la baguette de ce célèbre préparateur véhicule.

La 500 est sans aucun doute le modèle de Fiat le plus réussi, basé sur la 500 originale lancée en 1957, qui a obtenu dans les deux cas un grand succès grâce à son design compact et décontracté et à sa personnalité. C’est une voiture qui mesure un peu plus de trois mètres et demi de long dans laquelle se trouvent quatre sièges et un petit coffre.

Petit avec griffe

Conformément à ce qui a été une tradition pour tous les constructeurs automobiles avec les plus petits modèles de leur gamme, cet utilitaire italien a également des versions sportives dont cette 595 Competizione est la plus extrême. Dans le cas de 500, ces préparations sportives sont aussi anciennes que le modèle original des années 60.

Le design de la 500 est indubitable par la forme des phares et la calandre avec deux fentes horizontales au centre et dans cette version de nombreuses touches avec une saveur sportive ont été ajoutées. Les pare-chocs sont plus volumineux et dépassent à l’avant et à l’arrière. La prise d’air inférieure est plus grande et sépare les deux feux de brouillard intégrés dans deux morceaux de plastique noir. Avec ces deux autres petites prises d’air triangulaires complètent la vente aux enchères d’un front agressif.

La silhouette de la voiture est surmontée en bas d’un spoiler placé en haut du portail. Le pare-chocs arrière a deux pilotes insérés sur les côtés et se termine également dans une pièce noire dans laquelle les deux doubles sorties d’échappement placées sur les côtés de la voiture sont placées. Les roues de 17 pouces de conception spéciale sont noires et montrent les étriers de frein. Noir aussi les miroirs qui se détachent sur le jaune modène de la peinture de l’appareil que nous avons testé.

Scorpions

Naturellement, une partie de la décoration du corps est composée du symbole du scorpion d’Abarth. Pour compléter l’identification de cette version, nous trouvons une décoration en forme de vinyle noir avec le nom de la marque sur les côtés de la voiture et le nom du modèle en plus d’une plaque qui commémore les 70 ans du préparateur.

Quoi qu’il en soit, personne ne peut douter qu’il s’agit d’une version sportive de l’ineffable 500 (si l’emblème du scorpion sur le capot et la portière de la voiture n’est pas assez indice) mais sinon ne perd pas de l’air familial avec le reste de la gamme du modèle utilitaire Fiat qui est en vente depuis plus de 12 ans.

Course intérieure

À l’intérieur de la 595, quelque chose de similaire se produit avec ce qui se passe avec l’extérieur: les lignes épaisses correspondent au design d’une Fiat 500 normale, mais de nombreux détails révèlent sa vocation sportive. L’élément le plus coloré est sans aucun doute les sièges avant de type “baquet” et un matériau qui imite la fibre de carbone. Ils ont de grands supports latéraux et un excellent toucher ainsi qu’un appui-tête très haut.

Ils ont une grande roue qui permet de changer l’inclinaison où le logo du scorpion a été placé de manière très visible tandis que le nom Abarth orne le dossier des sièges avant. Celles-ci sont décorées de coutures de la couleur du corps pour finir en lui donnant une touche plus personnalisée. Le logo ou le nom Abarth se retrouve dans tout l’intérieur comme le repose-pied à côté des pédales, l’accélérateur, le profil inférieur de la porte ou le centre du volant.

L’instrumentation a la même forme que dans les autres versions avec un grand cercle dans lequel toutes les données de base telles que la température de l’eau, les révolutions, la vitesse et le kilométrage sont affichées, ainsi que des informations supplémentaires telles que la pression des pneus et plus de données à bord de l’ordinateur. Tout est affiché sur un écran circulaire numérique qui peut changer son apparence, par exemple lorsque l’on passe en mode sport.

En mode “normal”, la partie gauche du cercle affiche les tours par minute que le moteur atteint, la vitesse est indiquée au centre et la partie gauche indique la consommation. En mode “sport”, l’écran change complètement, tache de rouge et nous aurons un cadran avec des révolutions autour du centre, la vitesse à gauche, la température du moteur et le volume de carburant dans le réservoir à droite . De cette façon, les informations de consommation sont pieusement cachées …

Indicateurs ronds

En bas à gauche et quelque peu caché par le levier des clignotants dans cette version, il y a un indicateur circulaire supplémentaire particulier qui montre la pression du turbo. Celui-ci est placé entre le volant et l’affichage des informations et montre le “sport” au centre qui s’allume lorsque nous sélectionnons ce mode (si nous ne l’avons pas remarqué par le son rauque des tuyaux d’échappement).

Dans cette version, le système d’information et de divertissement Uconnect a été incorporé avec un écran de 7 pouces qui, lorsqu’il est allumé et éteint, offre une belle animation dans laquelle vous pouvez voir l’ouverture ou la fermeture de la porte de garage pour afficher ou masquer un petit 500595 nous salue en allumant les phares. Le fonctionnement du système est le même que sur les autres modèles Fiat: correct et efficace, en particulier dans la section du navigateur, bien que le graphique soit quelque peu dépassé à ce stade.

Le volant est de style sportif, aplati en bas et avec des inserts en matériau imitation fibre de carbone. Il est confortable à manier bien que sa taille soit un peu grande pour un modèle aux aspirations sportives. Il est toujours pratique à utiliser et nous n’avons pas rencontré de difficultés dans les manœuvres rapides.

Le confort

L’habitabilité de cette version spéciale de la 500 n’est pas trop pénalisée par les sièges plus encombrants de l’option sport bien que l’accès aux sièges arrière soit un peu plus compliqué. Les sièges avant sont confortables et tiennent très bien dans une courbe bien que l’élévation latérale du siège le rende un peu inconfortable pour y accéder. La visibilité avant est très bonne et la position de conduite est confortable et pourtant à portée de main.

Dans ce sens, mettez en surbrillance la position du levier de vitesses, à la bonne hauteur pour privilégier une mise à l’échelle précise et rapide. Le pommeau du changement est en aluminium ce qui est esthétiquement un succès même s’il fait assez chaud si on laisse la voiture au soleil et que le toucher est très froid si au contraire la voiture a été exposée à des températures basses. Petit sacrifice pour une touche “racing” des plus colorées.

Coffre court

Le coffre est de la même taille que dans les autres versions de la 500, un volume réduit de 185 litres qui n’est pas trop mais qui correspond à ce que proposent les voitures urbaines de taille similaire. Juste assez pour les bagages nécessaires pour une escapade d’un week-end ou pour un achat hebdomadaire et très peu d’autre.

Mais l’élément le plus intéressant de cette petite Fiat est sans aucun doute le moteur. Il s’agit d’un modeste moteur de 1,4 litre qui, après avoir traversé les mains habiles de l’entraîneur italien, a ajouté un turbocompresseur Garret et un système d’échappement spécial atteint 180 chevaux à 5000 tours, ce qui pour une voiture moins de 1 200 kilos n’est pas mal. En fait sur le papier, il suffit de 6,7 secondes pour passer de 0 à 100 kilomètres à l’heure …

Le travail d’Abarth ne se limite pas à tirer le meilleur parti d’un petit moteur, mais il montre également dans le son serré des fuites qui se transmet, en particulier en mode Sport, un sentiment de sportivité vraiment impressionnant qui fuit, oui, Dans la cabine sans filtres pratiquement, ce qui est loin d’être un inconvénient est pratiquement une nécessité pour quiconque est en phase avec la philosophie Abarth.

Esprit Abarth

La touche du préparateur est également perceptible lorsque nous effectuons le test dynamique de cet utilitaire incroyable. Tout d’abord, nous avons aimé le changement, confortable et précis ainsi que rapide, un complément idéal au moteur indiscipliné de la 595. La stabilité des suspensions et la rigidité du châssis contribuent également à une conduite sportive que nous ne pouvons qualifier que pratiquement parfaite . Bien sûr, les nids-de-poule mal placés seront transmis fidèlement à tout notre squelette sans pratiquement aucun amortissement.

La touche finale est les freins, plus que suffisants pour arrêter une petite voiture, mais en très peu de temps, cela peut devenir sérieux et accélérer rapidement, il est donc essentiel de l’arrêter si nous voulons jouer avec. Bien que la 595 en mode normal soit une voiture avec de bonnes performances, si nous essayons d’appuyer sur le bouton Sport, il n’y a pas de retour en arrière.

La différence est notable en réponse à l’accélérateur et durcit la direction en plus d’agir sur certains paramètres du moteur. Bo on sait si ça fait trop de différence dans les performances mais ça le fait définitivement en sensations. Le fait est que bien que l’accélération soit bonne en mode normal, en mode Sport elle nous touche au siège et le toucher de la direction est beaucoup plus direct. Courbe après courbe, sourire après sourire, nous allons bientôt entrer dans l’univers Abarth accompagné d’un bruit d’évasion tout simplement enivrant.

Le travail du différentiel et les excitations sont remarqués à la fois dans la courbe et hors d’eux, mais il faut faire attention à l’accélérateur car le faible poids et la courte bataille rendent la voiture un peu nerveuse si nous ne sommes pas très attentifs à la adresse. Chose qu’en réalité et si l’on apprend à bien connaître le comportement de la voiture devient un avantage sur les propositions de constructeurs concurrents qui ont “apprivoisé” peut-être en excès le comportement de leurs propres propositions sportives.

Le seul inconvénient qui puisse nous sortir de ce rêve est celui de la consommation. Le moteur 1.4 peut maintenir une consommation raisonnable même sans problème même en ville si nous parvenons à brider nos instincts et laisser le turbocompresseur reposer mais si nous activons le mode Sport et donnons libre cours aux émotions nous pouvons nous retrouver avec des consommations un peu plus élevées mais sans devenir très élevées Autant que nous insistons.

Conclusions

Ce résultat 595 de la collaboration de Fiat et Abarth est une voiture conçue pour profiter, plus orientée passion que raisonnable mais basée sur une voiture utilitaire avec de nombreuses doses de rationalité. L’esthétique est agressive mais pas grinçante, avec des éléments tels que du vinyle, des jupes et des spoilers sur une peinture colorée qui n’altèrent pas l’esprit de l’utilitaire Fiat le plus réussi ces derniers temps.

Lancé, ce modèle est un véritable parc d’attractions concentré qui offre des sensations généreusement, surtout une fois que nous avons appuyé sur le bouton Sport et que nous avons pleinement possédé l’esprit du scorpion. Nous avons eu beaucoup de plaisir avec cette petite pousse d’Abarth qui nous a laissé des sensations similaires à ce que nous ont donné les 124 que nous avons eu l’occasion d’essayer. Un concentré d’esprit sportif qu’il est impossible de laisser indifférent, que nous le conduisions ou le voyions (et entendions) passer à nos côtés.

RÉSUMÉ

Une autre excellente interprétation sportive d’un utilitaire réussi par Abarth. Les sensations ou l’esthétique ne manquent pas

Système d’infodivertissement 7,5