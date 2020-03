fibre optique et 4G d’ici la fin de l’année

Selon les dernières déclarations, Sky veut entrer dans la téléphonie fixe et mobile dans les six premiers mois de 2020Et les installations Open Fibre garantissent actuellement l’accès au meilleur réseau de fibre disponible en Italie. Mais Sky pour l’instant il n’a pas l’intention de faire la guerre à TIM, Wind Tre et Vodafone parce qu’il croit que l’important est le développement continu sur le territoire de la fibre FTTH, une infrastructure fondamentale pour le système économique italien et européen.

Sans surprise, l’UE, en souscrivant à la stratégie numérique européenne, a placé l’accès pour tous aux connexions Internet haut débit parmi les objectifs de croissance et d’emploi au moins 100 Mbps d’ici 2025. Cependant, considérons qu’en Italie, dans un 2019 pas trop lointain, seul un tiers des utilisateurs qui ont accédé au réseau ont atteint une vitesse supérieure à 100 Mbps, cela signifie que nous sommes toujours liés à l’ADSL alors que Il est d’une importance fondamentale que la fibre soit étalée immédiatement.