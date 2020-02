FIFA 20, une mise à jour comprendra de nouvelles licences officielles

Une nouvelle mise à jour importante arrive pour FIFA 20. Cette fois, le titre de jeu préféré des joueurs obtiendra la Copa Libertadores d’Amérique du Sud début mars et avec elle une série de nouveaux clubs sous licence officielle. Le tournoi sera disponible dans le jeu à partir du 3 mars via une mise à jour de contenu gratuite sur les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One du jeu.

La mise à jour pèse environ 4,8 Go sur PS4 et environ 5,5 Go sur Xbox One. Il n’y a pas de mot sur la mise à jour de la version Switch, il semble donc que les joueurs sur la console Nintendo perdront à nouveau une mise à jour gratuite. Cependant, il pourrait arriver plus tard même s’il n’a pas encore été officiellement communiqué.

Fifa 20, la mise à jour sera disponible sous peu

Après la mise à jour, FIFA 20 disposera d’un nouveau mode Tournoi Libertadores, qui vous permettra d’utiliser des équipes comme River Plate, Boca Juniors et Flamengo de la phase de groupes à la finale.

La mise à jour ajoute deux nouveaux stades à FIFA 20. En mode Kick Off, vous pouvez jouer aux tournois Libertadores, Sudamericana et Recopa. Le mode carrière ajoute les trois tournois, ce qui signifie que vous aurez ces structures de match et ces présentations officielles de match. EA Sports a déclaré que FUT comptera plus de 500 nouveaux joueurs et du contenu de jeu sur le thème des Libertadores.

Le 3 mars, les 28 équipes qui se sont qualifiées directement pour la phase de groupes de la vie réelle de Libertadores 2020 seront incluses dans le mode Tournoi, les quatre clubs restants étant tirés au sort des ligues sud-américaines existantes dans FIFA 20. Les quatre équipes restantes qui atteindront les phases de groupes à travers le tour de qualification et seront ajoutés dans une mise à jour ultérieure.

En ce qui concerne les équipes et les joueurs brésiliens, après avoir téléchargé la mise à jour, vous pouvez jouer avec des kits et des badges brésiliens entièrement authentiques dans FIFA 20 Kick Off, le mode carrière et le mode tournoi Libertadores.