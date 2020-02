film basé sur un jeu vidéo avec le meilleur résultat jamais réalisé

Il y a plusieurs controverses pour le film dédié au personnage de Sonic, basé sur le jeu vidéo du même nom. À la suite de ces événements, des changements ont été apportés qui ont retardé la sortie du film, mais il a été tout aussi un succès.

Sonic – Le filmen fait, malgré la controverse qui a précédé le début du film dans tous les cinémas, c’est désormais le film avec le plus de succès dans l’industrie, au moins aux USA. Ce n’est pas acquis d’avance étant donné que le film est tiré d’un jeu vidéo, il n’est pas facile d’arriver au point de produire un film et aussi de connaître un tel succès. Mérite sans aucun doute de multiples facteurs, également dus au film lui-même, comme la présence du célèbre Jim Carrey.

Le film dépasse actuellement 100 millions de dollars de recettes, pour être précis 111 quelques heures se sont écoulées depuis la dernière collecte des données de toutes les collections. Cela signifie que le gain s’élève à plus de 57 millions de dollars, et en considérant uniquement les théâtres américains. Très intéressant également de noter que sur 57 millions il y en a 43 collectés sur le marché international. Près de 7 millions proviennent du Mexique, 6,2 millions du Royaume-Uni et 3,3 millions d’Allemagne.

En Italie le film dédié au personnage bien-aimé du jeu vidéo a fait ses débuts avec une excellente deuxième place, précédé par le film de Gabriele Muccino Les plus belles années et avant Parasite de Bong Joon-ho, qui a été très acclamé lors des Oscars. Jeff Fowler, réalisateur de Sonic – the Film, sera sûrement ravi non seulement par le succès de son film mais aussi en battant la concurrence. On retrouve notamment Warner Bros avec un brut de 19 millions d’euros pour le film Bird of Prey. Dans ce cas, nous avons affaire à une baisse de près de 50% par rapport au gain initial.