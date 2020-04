Films d’horreur du réalisateur Tom Holland, classé du pire au meilleur

Tom Holland a prouvé qu’il était un réalisateur formateur qui a vraiment marqué le genre de l’horreur dans les années 80, mais cela vaut la peine de jeter un coup d’œil à toutes ses contributions et à la façon dont elles se maintiennent.

Tom Holland n’est pas un nom dans l’horreur qui est toujours jeté, mais il a fait des films très importants pendant son temps dans l’industrie. Avant même que Holland ne passe à la réalisation, il a écrit les scripts de certains films d’horreur fantastiques comme Psycho II, The Beast Within et l’image de genre Cloak & Dagger. C’est un réalisateur qui a une passion claire pour l’horreur et il est facile de voir pourquoi un certain nombre de ses films ont continué à avoir des suites et des franchises en raison des mondes riches et des histoires qu’il crée.

En relation: Jeu d’enfant: le vrai meurtre inspiré par Chucky

Les films hollandais étaient une présence dominante dans les années 1980 et il a encore fait des efforts intéressants dans les années 90. Cependant, même si la Hollande est toujours dans le tableau, sa production s’est largement éteinte ces dernières années. J’espère que Holland n’a pas complètement fini avec l’horreur, mais jusqu’à ce qu’il présente quelque chose de nouveau, cela semble être le moment idéal pour revisiter la filmographie de Tom Holland et comment ses contributions à l’horreur se maintiennent.

C’est agréable d’avoir Tom Holland de retour dans le fauteuil du réalisateur avec Pierre papier ciseaux, mais on a l’impression que c’est pratiquement un cinéaste différent au travail. Le film examine la capacité d’un tueur en série apparemment réformé à rester sur la bonne voie alors qu’il est testé à plusieurs reprises par son entourage. Il y a des idées décentes à l’œuvre ici en ce qui concerne les histoires de tueur en série, mais c’est un film si sombre et nihiliste dans l’ensemble.

Plus mince peut être un film terrible, mais il est au moins dans la catégorie “tellement mauvais c’est bon”. Tom Holland adapte le roman de Stephen King du même nom qui se penche sur la détérioration rapide d’un homme après qu’il ait reçu une malédiction. Thinner présente des caractéristiques spéciales louables et des morts particulièrement absurdes, mais cela ressemble presque à une parodie d’un film d’horreur. L’histoire originale de King n’est pas l’œuvre la plus forte de l’auteur, mais c’est loin des meilleurs films hollandais.

Hollande The Temp vire plus dans le territoire du suspense suspense que de l’horreur pure et simple, mais il contient toujours un décompte de corps respectable et suffisamment de marques de commerce du genre pour se qualifier. The Temp est la contribution de la Hollande à l’ère des thrillers des années 90 qui misaient sur les femmes vindicatives et coupables, comme Basic Instinct ou Disclosure. Lara Flynn Boyle est une femme fatale satisfaisante, mais le ton du film est un peu trop inégal et le produit fini ne se combine pas ainsi que les autres efforts de Holland.

Connexes: la fin originale de Fright Night était très différente

Après suffisamment d’occasions où il n’était pas satisfait du produit final de certains de ses scénarios, Nuit d’effroi marque le début de la réalisation de Tom Holland et c’est un premier film incroyablement fort. Le film raconte une histoire tentaculaire sur les vampires qui associe un duo improbable qui se transforme en l’une des équipes les plus mémorables du genre. Des performances passionnées, des personnages sympathiques et un amour pour le genre aident tous Nuit d’effroi s’envoler et c’est pourquoi le film de vampire excentrique reste dans la conscience du public.

Un jeu d’enfant est devenu une énorme franchise avec une série télévisée en route, mais le film simple mais efficace de Tom Holland a contribué à mettre la poupée tueuse préférée de tout le monde sur la carte. Un jeu d’enfant examine la simple mission d’Andy de survivre contre son jouet meurtrier. Un film de cette nature pourrait facilement être un désastre ou tout simplement risible, mais la Hollande crée quelque chose de vraiment effrayant. Le travail des effets pratiques dans le film résiste toujours aussi bien.

Suivant: L’origine de Chucky expliquée: comment Charles Lee Ray est devenu une poupée