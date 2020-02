Films d’horreur ne sont pas encore morts en 2020 | .

Janvier a semblé être le mois le plus long de tous les temps, et en particulier pour les fans d’horreur, qui se plaignent rapidement du fait que les films d’horreur de 2020 soient morts dans l’eau avant même que l’année ne commence. Bien qu’il y ait eu pas mal d’offres de films d’horreur à large diffusion en janvier 2020, comme La rancune, Sous-marin, Le tournant, et Gretel & Hansel, aucun d’entre eux n’a connu un démarrage particulièrement solide.

Il y a eu des valeurs aberrantes, en particulier pour les fans de H.P. Lovecraft et l’horreur aquatique, car le directeur d’Underwater a révélé que son monstre des grands fonds était Cthulhu. Janvier a également apporté une variété de sous-genres d’horreur, avec le remake de The Grudge s’attaquant à la franchise d’horreur japonaise de longue date, The Turning abordant l’horreur gothique dans un cadre mis à jour, et Gretel & Hansel suivant la tendance d’horreur folklorique du Midsommar de 2019.

Janvier est considéré comme un “ mois de vidage ” pour les studios, où ils déchargent du contenu pour de nombreuses raisons, mais cela ne signifie pas qu’il devrait être complètement ignoré. Dans l’horreur, il y a eu quelques sorties fortes au cours des mois de janvier et février, qui sont dans la même catégorie. L’un des films les plus populaires de la franchise Destination finale – le second – était une sortie en janvier. Parallèlement à cela, From Dusk Till Dawn, Cloverfield, Tremors et Andy Muschietti, le premier réalisateur d’Andy Muschietti, partagent une date de sortie en janvier. Un modèle a été établi jusqu’à présent en 2020, mais ce n’est que le premier mois de l’année – et une nouvelle décennie – il est donc beaucoup trop tôt pour commencer à brandir un drapeau blanc. L’horreur n’est pas morte; ce n’est qu’un début.

En tant que “ mois de vidage ”, les sorties en janvier ont tendance à être les films les plus bas de l’échelle, bien que, évidemment, c’est une ligne de pensée très subjective. Cela dit, même si les sorties de janvier ne feront probablement pas trop de listes de “meilleurs de l’année” des téléspectateurs, il y a encore des films d’horreur incroyables et très attendus dans les franchises originales et de retour qui sont prévues pour les onze prochains mois. Même février – qui obtient parfois une mauvaise réputation – le redémarrage de The Invisible Man de Leigh Whannell se dirige vers les théâtres. Alors que les mois d’hiver commencent à s’estomper, A Quiet Place 2 fera ses débuts en mars. Les films d’horreur croisés comme Morbius et The New Mutants pourraient apporter un mélange, mais c’est toujours une avenue intéressante pour les deux genres à explorer davantage.

Tout simplement parce que l’horreur grand public ne se porte pas particulièrement bien, il y a toujours Sundance. «L’horreur sociale» de Blumhouse, Run Sweetheart Run a reçu des critiques élogieuses du festival du film et a une note de 80%, à ce jour, sur Rotten Tomatoes. Le film, qui a été comparé à des succès titanesques comme Get Out de Jordan Peele, est un film dirigé par des femmes qui explore les conséquences d’un rendez-vous aveugle qui a horriblement mal tourné de la réalisatrice / scénariste Shana Feste. De plus, au cours des dernières années, la scène d’horreur indépendante a été tout aussi forte – sinon plus – que l’horreur traditionnelle, alors même si cela nécessite parfois un peu d’attente pour accéder aux films sur le circuit du festival, des plateformes de streaming comme Shudder sont dédiées à apporter ces titres au public dans le confort de leur foyer.

Au fil de l’année, des franchises massives vont sortir, dont le neuvième film Saw, le cinquième (et peut-être final) The Purge, le redémarrage de Candyman, The Conjuring 3 et le deuxième film de la trilogie slasher de Blumhouse du classique de Carpenter. , Halloween tue. Bien que certainement décevant, janvier n’est pas révélateur de ce que le genre a à offrir, et n’a jamais vraiment été; ce n’est pas la fin par un long shot.

