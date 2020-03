Films et émissions Disney Plus UK dévoilés: voici la liste complète au lancement

La liste complète des films et émissions de Disney Plus UK à venir pour le lancement a été publiée, et vous allez vous régaler. Parmi les 500 films, 350 émissions et plus de 600 épisodes de The Simpsons, vous avez près d’un ensemble complet de films Marvel et de chaque film Star Wars moins The Rise of Skywalker (qui arrivera à une date ultérieure, confirme Disney UK) .

Ci-dessous, nous avons reproduit la liste complète, gracieuseté de Disney et notée comme étant correcte au moment de l’émission. Parmi les autres faits saillants de Disney Plus UK lors du lancement, citons Avatar de James Cameron, la trilogie Home Alone, une charge utile de films Pixar et même tous les films X-Men de Fox (moins les films plus matures comme Logan et Deadpool). Vous avez également des films d’action en direct d’Aladdin et du Roi Lion de 2019 à espérer.

Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez inscrivez-vous à Disney Plus pendant un an à seulement 49,99 £, soit 10 £ de réduction lorsque vous pré-commandez avant la date de sortie du 24 mars.

Vous auriez du mal à trouver de nombreuses lacunes et vous avez beaucoup de télévision à traverser. Des émissions comme Agent Carter et The Runaways valent bien le détour du côté Marvel, même si leur statut canonique est un peu douteux.

La liste complète est gigantesque, et elle vient directement de Disney, vous devrez donc pardonner la mise en forme étrange d’une partie du contenu ici. Jetez donc un œil à la liste complète des films et des émissions à venir à Disney Plus UK le 24 mars …

Disney Plus UK: liste complète des films et des émissions

Commençons par les films spécifiques à Disney …

101 DALMATIANS (1996) 101 DALMATIANS II: PATCH’S LONDON ADVENTURE102 DALMATIANS20,000 LIGUES SOUS LE SIEGE ABSENT-MINDED PROFESSORTHE ADVENTURES OF BULLWHIP GRIFFINTHE AVENTURES OF HUCK FINNTHE AVENTURES OF ICHABOD AND MR. CATADAFRICAIN CATSTHE LIONALADDIN AFRICAIN (1992) ALADDIN (2019) ALADDIN ET LE ROI DE THIEVESALEXANDER ET LE TERRIBLE, HORRIBLE, PAS DE BON, TRÈS MAUVAIS DAYALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951) ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010) ALICE THROUGAL THE LOOKS ) AMERICA’S HEART & SOULAMYANNIE (1999) THE APPLE DUMPLING GANG RIDES AGAINTHE APPLE DUMPLING GANGTHE ARISTOCATSATLANTIS: MILO’S RETURNATLANTIS: THE LOST EMPIREBABES IN TOYLANDBAMBIBAMBI IIBEARSTHE BEARS AND IBEAUAST ET LA BEAST-BEASTE BEAS ET LA BEAST-BEAST ENCHANTE CHRISTMASBEDKNOBS ET BROOMSTICKSBEDTIME STORIESBELLE’S MAGICAL WORLD (1998) BENJI LA HUNTEDBEVERLY HILLS CHIHUAHUABEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 3: VIVA LA FIESTA LA GRANDE GREENBIG HERO 6QUE BISCUIT EATERTHE NOIR CAULDRONTHE TROU NOIR (1979) BLACKBEARD’S GHOSTBLANK CHECKBOLTBORN ChineLe BOYS: SHERMAN BROTHERS «STORYBRINK! (DISNEY CHANNEL) frères BEARBROTHER OURS 2BUFFALO DREAMS (DISNEY CHANNEL) CADET KELLY (DISNEY CHANNEL) CAN DE WORMS (DISNEY CHANNEL) CANDLESHOECASEBUSTERSTHE CASTAWAY COWBOYTHE CAT de Outer SPACECHEETAHTHE Cheetah Girls 2ATTENDU CHEETAH GIRLSCHICKEN LITTLECHIMPANZEECHRISTOPHER ROBINTHE NOËL StarThe CHRONIQUES DE NARNIA: PRINCE CASPIANTHE CHRONIQUES DE NARNIA: LE LION, LA SORCIÈRE ET L’ARMOIRE (1950) CINDERELLA (2015) CINDERELLA II: DREAMS COME TRUE (2002) CINDERELLA III: UN COUP D’OEIL SUR LA ROUTE DE TIMECOLLEGE TRIPTHE LA COULEUR DE L’AMITIÉ (DISNEY CHANNEL) THE COMPUTER WESCON DRAMA QUEENCOOL RUNNINGSTHE COUNTRY BEARSCOW BELLES (DISNEY CHANNEL) CRIMSON WINGD2: THE MIGHTY DUCKSD3: THE MIGHTY DUCKSDARBY O’GILL ET THE LITTLE PEOPLEDAVY CROCKETT ET LA RIVIÈRE PIRATESDAVY CROCKETTIS, KINGTINIS, KINGNE AVALON HIGH (DISNEY CHANNEL) DISNEY BAD HAIR DAY (DISNEY CHANNEL) DISNEY CAMP ROCK (DISNE CANAL Y) DISNEY CAMP ROCK 2 LE JAM FINAL (VERSION 1) (DISNEY CHANNEL) DISNEY CLOUD 9 (DISNEY CHANNEL) DISNEY DADNAPPED (DISNEY CHANNEL) DISNEY DEN BROTHER (DISNEY CHANNEL) DISNEY DESCENDANTSDISNEY Descendants 2 (DISNEY CHANNEL) 2018) DISNEY FRENEMIES (DISNEY CHANNEL) DISNEY GEEK CHARMING (DISNEY CHANNEL) DISNEY GIRL VS. MONSTER (DISNEY CHANNEL) DISNEY GOOD LUCK CHARLIE, C’EST NOËL! (DISNEY CHANNEL) DISNEY HATCHING PETE (DISNEY CHANNEL) DISNEY COMMENT CONSTRUIRE UN MEILLEUR GARÇON (DISNEY CHANNEL) DISNEY INVISIBLE SISTER (DISNEY CHANNEL) DISNEY KIM POSSIBLE BELL ET LE SECRET DES ailes DISNEY’S KIM POSSIBLE MOVIE: SO THE DRAMADISNEY’S LEROY & STITCHDISNE’S TARZAN & JANE (2002) DISNEY’S TEACHER’S PETDISNEY’S THE KID (2000) NE REGARDEZ PAS SOUS LE LIT (DISNEY CHANNEL) DOUBLE TEAMED (DISNEY CHANNELVES) DOUG LE LAMPDUMBO PERDU (1941) DUMBO (2019) EDDIE’S MILLION DOLLAR COOK-OFF (DISNEY CHANNEL) HUIT CI-DESSOUS ET LES DÉTECTIFS LE NOUVEL ÉVASION DE L’EMPREUR À WITCH MOUNTAINTHE EVEN STEVENS MOVIE (DISNEY CHANNEL) EXPEDITION CHINAAN EXTREMELY GOOFY MOVIEFANTASIA (1940) FANTASIA 2000LA DERNIÈRE HOURSFIRST KIDFLUBBERTHE FOX ET LE HOUND 2THE FOX ET LE HOUND 2THE Foxx ) FROZENFULL-COURT MIRACLE (DISNEY CHANNEL) FUN AND FANCY FREEFUZZBUCKETTHE GAME PLANGENIUS (DISNEY CHANNEL) GEORGE OF THE JUNGLEGEORGE OF THE JUNGLEGEORGE OF THE JUNGLE 2GET A CLUE (DISNEY CHANNEL) G-FORCETHE GHALLTS OF BALLLEYGO HALLELING DISNEY (DISNEY CHANNEL) A GOOFY MOVIEGOTTA KICK IT UP (DISNEY CHANNEL) THE GREAT MOUSE DETECTIVE (AKA: ADVENTURES OF THE GREAT MOUSE DETECTIVE) THE GREAT MUPPET CAPERTHE GREATEST GAME EVER PLAYEDGREYFRIARS BOBBYGROWING HALLWALLE HALLWALLE II: KALABAR’S REVENGE (DISNEY CHANNEL) HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS: LE MEILLEUR DES DEUX MONDES CONCERT TOUR 3DHANNAH MONTANA THE MOVIET HE HAUNTED MANSION (2003) HEAVYWEIGHTSHERBIE GOES BANANASHERBIE GOES TO MONTE CARLOHERBIE RIDES AGAIN (1974) HERBIE: FULLY LOADEDHERCULES (1997) HIGH SCHOOL MUSICAL (DISNEY CHANNEL) HIGH SCHOOL MUSICAL 2HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOSHOME À SAN FRANCISCOHOMEWARD BOUND: L’INCROYABLE VOYAGE DE MIEL, J’AI FAIT FONDRE LE KIDHONEY, JE RÉDUIT LE KIDSHONEY, NOUS RÉDUISONS NOTRE SENS DE CHEVAL (DISNEY CHANNEL) HOUNDED (FKA: THE DOG HOUSE) (DISNEY CHANNEL) THE HUNCH (ANIMÉ) (1996) ICE PRINCESSI’LL SERA À LA MAISON POUR CHRISTMASTHE INCREDIBLE JOURNEY (’63) INSPECTEUR GADGETINSPECTOR GADGET IIINTO THE WOODSINVINCIBLEIRON WILLJOHN CARTERJOHNNY KAPAHALA BROWN JACKINTHONJA 2LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016) LE LIVRE DE LA JUNGLE (ANIM) (1967) LE LIVRE DE LA JUNGLE: L’HISTOIRE DE MOWGLI CATJUSTIN MORGAN AVAIT UN NOUVEAU GROOVELADY HORSEKRONK D LE TRAMP (1955) LADY AND THE TRAMP II: SCAMP’S ADVENTURELIFE IS RUFFLIFE-SIZE 2LILO & STITCHLILO & STITCH 2: STITCH HAS A GLITCH (2005) THE LION KING 1 ½ (2004) THE LION KING II: SIMBA’S FIDE (1998) THE LION KING (1994) THE LION KING (2019) THE LITTLE MERMAID II: RETURN TO THE SEATHE LITTLE MERMAID (1989) THE LITTLE MERMAID: ARIEL’S BEGINNINGTHE LIVING DESERTTHE LIZZIE MCGUIRE MOVIETHE LONE RANGER (2013) THE LOVE BUISHMALE DE WINNIE THE POOHMARS A BESOIN DE MOMSMARY POPPINS (1964) MARY POPPINS RETURNSMAX KEEBLE’S BIG MOVEMCFARLAND, USAMEET THE DEEDLESMEET THE ROBINSONSMELODY TIMEMICKEY, DONALD, GOOFY: THE TREE MUSKETEERSMICKY’SMARK DOLLAR DUCKMIRACLEMIRACLE À MIDNIGHTMIRACLE À LANE 2MOANA (AKA: VAIANA) MOM’S GOT A DATE AVEC UN VAMPIREMONKEY KINGDOMMOTOCROSSED (FKA: 12TH LAP) MR. BOOGEDYMR. MAGOOMULAN (1998) MULAN II (2005) THE MUPPET CHRISTMAS CAROLTHE MUPPET MOVIEMUPPET TREASURE ISLANDMUPPETS MOST WANTEDTHE MUPPETSMY FAVORITE MARTIANNATIONAL TREASURENATIONAL TRASURE: BEARWSHOURS DE THERETSNWSIES DISNEY CHANNEL) THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREENOLD DOGSOLD YELLEROLIVER & COMPANY ONCE ON A MATTRESSONE HUNDRED AND ONE DALMATIANS (1961) ONE MAGIC CHRISTMASOPERATION DUMBO DROPTHE AUTRE MEOZ THE GREAT AND POWERFULTHE PACIFIERTHE PARENT TRAPER (1961) THE PARENT TRAPER (1961) LE PARENT TRAPER (1961) LE PARENT TRAPER ) PETE’S DRAGON (1977) PETE’S DRAGON (2016) PHANTOM OF THE MEGAPLEXPIGLET’S BIG MOVIEPINOCCHIO (1940) LA PIRATE FAIRY (AKA: TINKER BELL AND THE PIRATE FAIRY) PIRATES DES CARAÏBES: DANS LES DÉPIRATS DU MONDE DES CARAÏBES CARAÏBES: LES HOMMES MORTS NE DISENT PAS DE TALESPIRATES DES CARAÏBES: SUR LES MARÉES ÉTRANGÈRES DES CARAÏBES: LA MALÉDICTION DE LA PERLE NOIRE PIXAR STORYPIXEL PARFAIT (AKA: LORETTA MODERN) PLANESPLANES: FEU ET SAUVETAGE DE tempsL’abandon PRINCESSE ET LA FROGTHE PRINCESS DIARIES 2: ROYAL ENGAGEMENTTHE PRINCESS DIARIESPROMTHE FIERS FAMILLE MOVIEQUEEN DE KATWEQUINTSRACE ensorcelée MOUNTAINRALPH BRISE LA INTERNETREAD IT ET WEEPREADY À RUNRECESS: TOUS growed DOWNRECESS: ÉCOLE OUTRECESS: PREND LA 5EME GRADETHE RELUCTANT DRAGONREMEMBER LA TITANSTHE Rescuers Down UNDERTHE RESCUERSRETURN DE WITCH MOUNTAINTHE LE RETOUR DE JAFARRETURN À HALLOWEENTOWNRETURN POUR NE JAMAIS LANDRETURN TO OZRIGHT ON TRACK (AKA: THE ENDER SISTERS) UN ANNEAU DE CAPOT GIRLSROBIN LIGHTRIP SANS FIN (1973) LE ROCKETEERTHE ROOKIERUBY BRIDGESSACS CLAUSE 2LA CLAUSE SANTA 3 : L’ESCAPE CLAUSETHE SANTA CLAUSESANTA PAWS 2: LE SANTA PUPSSAVING MR. BANKSTHE SCREAM équipeL’HôpitalFaire RECHERCHE POUR SANTA PAWSTHE SECRET DE LA MAGIE GOURDSECRETARIATSECRETS DE LIFETHE Shaggy DATHE SHAGGY DOG (1959) SHIPWRECKEDSKY HIGHSLEEPING BEAUTYSMART HOUSESNOW DOGSSNOW LEOPARDS: LES FANTÔMES DU MOUNTAINSSNOW BLANC ET LES SEPT DWARFSSNOWBALL ExpressLe APPRENTI SORCIER (2010) BUDDIESSTARSTRUCKSTEPSISTER ESPACE DE PLANET WEIRDSTITCH ! L’HISTOIRE CINÉMATIQUE DE ROBIN HOOD ET DE SA MERRIE MENTHE L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE DANS LE SUBURBSSULTAN ET LE ROCK STARSUPER BUDDIESSWISS FAMILY ROBINSON (1960) L’ÉPÉE DANS LE STONETALL TALETANGLED (2010) TARZAN (1999) TARZAN II (2005) THAT 1997) QUI GAGNE LE CHAT! (1965) LA TREIZIÈME ANNÉE (DISNEY CHANNEL) CES CALLOWAYSTHE TROIS CABALLEROSTHE THE THREE TROIS MOUSQUETAIRES (1993) TIGER CRUISE (AKA: VOYAGE) THE TIGGER MOVIETINI: EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTATINKER BELLTINKER BELL ET LE GREAT FAIRY RESCELL ET LOST TREASURETOM ET HUCKTOMORROWLANDTREASURE BUDDIESTREASURE ISLANDTREASURE DE MATECUMBETREASURE PLANETTRONTRON: LEGACYTRU CONFESSIONS (DISNEY CHANNEL) TUCK EVERLASTINGTWAS LA NUIT ……. (CANAL DISNEY) TWITCHESTWITCHES TOOTHE UGLY DACHSHUNDTHE ULTIMATE DE NOËL PRESENTUNDERDOGUNIDENTIFIED FLYING ODDBALLUP, ET LOIN (CANAL DISNEY) LA VANISHING PRAIRIEWAKING SLEEPING BEAUTYWENDY WU: HOMECOMING WARRIORWHISPERS: AN ELEPHANT’S TALEWHITE FANGTHE WILD (2006) WINGS OF LIFE (AKA: POLLEN) WINNIE THE POOHWINNIE THE POOH: A VERY MERRYOO WRECK-IT RALPHWRINKLE DANS LE TEMPS, A (2018) XIONG MAO HUI JIA LU (AKA: TRAIL OF THE PANDA) YELLOWSTONE CUBSYOU LU CKY DOGYOU SOUHAITE! (2003) (DISNEY CHANNEL) THE YOUNG BLACK STALLIONZAPPEDZENON: FILLE DU 21E SIÈCLE (DISNEY CHANNEL) ZENON: THE ZEQUEL (DISNEY CHANNEL) ZENON: Z3ZOOTOPIA (AKA: ZOOTROPOLIS)

Émissions télévisées de Disney sur Disney Plus UK

Maintenant sur les émissions de télévision spécifiques à Disney, qui incluent des favoris comme Duck Tales et Recess (mais pas encore The Weekenders!).

BOY MEETS WORLD (YR 1 1993/94 EPS 1-22) BOY MEETS WORLD (YR 2 1994/95 EPS 23-45) BOY MEETS WORLD (YR 3 1995/96 EPS 46-67) BOY MEETS WORLD (YR 4 1996 / 97 EPS 68-89) BOY MEETS WORLD (YR 5 1997/98 EPS 90-113) BOY MEETS WORLD (YR 6 1998/99 EPS 114-135) BOY MEETS WORLD (YR 7 1999/00 23 EPS 136-158) CHIP ‘N’ DALE’S RESCUE RANGERS (YR 1 1989/90 EPS 1-65) DARKWING DUCK (YR 1 1991/92 EPS 1-78) DARKWING DUCK (YR 2 1992/93 EPS 79-91) DISNEY ANDI MACK (YR 1 2016 / 17 EPS 1-13) DISNEY ANDI MACK (YR 2 2017/18 EPS 14-39) DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 1 2011/12 EPS 1-19) DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 2 2012/13 EPS 20-45 ) DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 3 2013/14 EPS 46-67) DISNEY AUSTIN & ALLY (YR 4 2014/15 EPS 68-87) DISNEY BEST FRIENDS WHENEVER (YR 1 2015/16 EPS 1-19) DISNEY BEST FRIENDS WHENEVER (YR 2 2016/17 EPS 20-32) DISNEY BIG CITY GREENS (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-7) DISNEY BIG HERO 6 LA SÉRIE (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-6) DISNEY BIG HERO 6 LA SÉRIE (YR 1 2017/18 EPS 1-25) DISNEY BIZAARDVARK (YR 1 2015/16 EPS 1-21) DISNEY BIZA ARDVARK (YR 2 2016/17 EPS 22-42) DISNEY BUNK’D (YR 1 2014/15 EPS 1-21) DISNEY BUNK’D (YR 2 2015/16 EPS 22-42) DISNEY BUNK’D (YR 3 2017 / 18 EPS 43-58) DISNEY CAPTAIN JAKE ET LES NEIR LAND PIRATES (YR 4 2014/15 EPS 101-120) DISNEY DESCENDANTS: WICKED WORLD (SHORTS) (YR 1 2015/16 EPS 1-18) DISNEY DESCENDANTS: WICKED WORLD (SHORTS) (YR 2 2016/17 EPS 19-36) DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 1 2011/12 EPS 1-26) DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 2 2013/14 EPS 27-63) DISNEY DOC MCSTUFFINS (YR 3 2014 / 15 EPS 64-92) DISNEY DOC MCSTUFFINS: TOY HOSPITAL (YR 4 2015/16 EPS 93-120) DISNEY DUCKTALES (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-15) DISNEY DUCKTALES (YR 1 2016/17 EPS EPS 1- 25) DISNEY ELENA OF AVALOR (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-10) DISNEY ELENA OF AVALOR (YR 1 2015/16 EPS 1-26) DISNEY ELENA OF AVALOR (YR 2 2017/18 EPS 27-51) DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 1 2013/14 EPS 1-21) DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 2 2014/15 EPS 22-51) DISNEY GIRL MEETS WORLD (YR 3 2015/16 EPS 52-72) DISNEY GOOD LUCK CHARLIE DISNEY YR 1 2009/10 EPS 1-26) DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 2 2010/11 EPS 27-56) DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 3 2011/12 EPS 57-79) DISNEY GOOD LUCK CHARLIE (YR 4 2012/13 EPS 80-100) DISNEY GRAVITY FALLS (SHORTS) (YR 1 2012/13 EPS 1-17) DISNEY GRAVITY FALLS (YR 1 2011/12 EPS 1-20) DISNEY GRAVITY FALLS (YR 2 2013/14 EPS 21-41) DISNEY HANNAH MONTANA (YR 1 2005/06 EPS 1-26) DISNEY HANNAH MONTANA (YR 2 2006/07 EPS 27-56) DISNEY HANNAH MONTANA (YR 3 2008/09 EPS 57-86) DISNEY HANNAH MONTANA FOREVER (YR 4 2009/10 EPS 87-101) DISNEY HENRY HUGGLEMONSTER (YR 1 2012 / 13 EPS 1-26) DISNEY HENRY HUGGLEMONSTER (YR 2 2014/15 EPS 27-49) DISNEY JAKE ET LES PIRATES NEVER LAND (YR 1 2010/11 EPS 1-26) DISNEY JAKE ET LES JAMAIS LAND PIRATES (YR 2 2011 / 12 EPS 27-64) DISNEY JAKE ET LES NEIR LAND PIRATES (YR 3 2013/14 EPS 65-100) DISNEY JESSIE (YR 1 2011/12 EPS 1-26) DISNEY JESSIE (YR 2 2012/13 EPS 27-54 ) DISNEY JESSIE (YR 3 2013/14 EPS 55-81) DISNEY JESSIE (YR 4 2014/15 EPS 82-101) DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES (YR 1 2017/18 EPS 1-20) DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES AFFICHER ET DIRE ( SHORT) (YR 1 2017/18 EPS 1-10) DISNEY JUNIOR MUSIC NURSERY RHYMES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-20) DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 1 2014/15 EPS 1-29) DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 2 2015/16 EPS 30-55) DISNEY K.C. UNDERCOVER (YR 3 2016/17 EPS 56-81) DISNEY KICKIN ‘IT (YR 1 2010/11 EPS 1-21) DISNEY KICKIN’ IT (YR 2 2011/12 EPS 22-45) DISNEY KICKIN ‘IT (YR 3 2012 / 13 EPS 46-67) DISNEY KICKIN ‘IT (YR 4 2013/14 EPS 68-85) DISNEY LAB RATS (YR 1 2011/12 EPS 1-20) DISNEY LAB RATS (YR 2 2012/13 EPS 21-46) RATS DISNEY LAB (YR 3 2013/14 EPS 47-72) DISNEY LAB RATS: BIONIC ISLAND (YR 4 2014/15 EPS 73-98) DISNEY LAB RATS: ELITE FORCE (YR 1 2015/16 EPS 1-16) DISNEY LEGEND DES TROIS CABALLEROS (1 AN 2017/18 EPS 1-13) DISNEY LIV ET MADDIE (1 AN 2013/14 EPS 1-21) DISNEY LIV ET MADDIE (2 AN 2014/15 EPS 22-45) DISNEY LIV ET MADDIE ( YR 3 2015/16 EPS 46-65) DISNEY LIV ET MADDIE: CALI STYLE (YR 4 2016/17 EPS 66-80) DISNEY MICKEY ET LES COUREURS ROADSTER (YR 1 2016/17 EPS 1-26) DISNEY MICKEY MOUSE (SHORT) ) (YR 1 2012/13 EPS 1-19) DISNEY MICKEY MOUSE (SHORTS) (YR 2 2013/14 EPS 20-39) DISNEY MICKEY MOUSE (SHORTS) (YR 3 2014/15 EPS 40-57) DISNEY MICKEY MOUSE ( SHORT) (YR 4 2016/17 EPS 58-76) DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 2 2007/08 EPS 27-65) DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 3 2009/10 EPS 66-100) DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 4 2011/12 EPS 101-122) DISNEY MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 5 2013/14 EPS 123-132) DISNEY MILES DE TOMORROWLAND (YR 1 2014/15 EPS 1-30) DISNEY MILES DE TOMORROWLAND (YR 2 2015/16 EPS 31-55) DISNEY MILO MURPHY’S LAW (YR 1 2016/17 EPS 1-21) DISNEY MINNIE’S BOW-TOONS (SHORTS) (YR 1 2011/12 EPS 1-10) DISNEY MINNIE’S BOW-TOONS (SHORTS) (YR 2 2012/13 EPS 11-20) DISNEY MINNIE’S BOW-TOONS (SHORTS) (YR 3 2013/14 EPS 21- 40) DISNEY MUPPET MOMENTS (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-41) DISNEY PHINEAS AND FERB (YR 1 2007/08 EPS 1-26) DISNEY PHINEAS AND FERB (YR 2 2008/09 EPS 27-65) DISNEY PHINEAS AND FERB (YR 3 2010/11 EPS 66-100) DISNEY PHINEAS AND FERB (YR 4 2012/13 EPS 101-136) DISNEY PUPPY DOG PALS (YR 1 2016/17 EPS 1-25) DISNEY RANDY CUNNINGHAM: 9E GRADE NINJA (YR 1 2011/12 EPS 1-26) DISNEY RANDY CUNNINGHAM: 9E GRADE NINJA (YR 2 2013/14 EPS 27-50) MAISON DE DISNEY RAVEN (YR 1 2016/17 EPS 1-13) MAISON DE DISNEY RAVEN (YR 2 2017/18 EPS 14-34) DISNEY SHAKE IT UP (YR 1 2010/11 EPS 1-21) DISNEY SHAKE IT UP (YR 2 2011/12 EPS 22-52) DISNEY SHAKE IT UP (YR 3 2012/13 EPS 53 -78) DISNEY SHERIFF CALLIE’S WILD WEST (YR 1 2013/14 EPS 1-23) DISNEY SHERIFF CALLIE’S WILD WEST (YR 2 2014/15 EPS 24-45) DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 1 2012/13 EPS 1-25) DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 2 2013/14 EPS 26-56) DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 3 2014/15 EPS 57-86) DISNEY SOFIA THE FIRST (YR 4 2015/16 EPS 87-116) DISNEY STAR VS. LES FORCES DU MAL (1 AN 2014/15 EPS 1-13) DISNEY STAR VS. LES FORCES DU MAL (2 AN 2015/16 EPS 14-35) DISNEY EN PREND DEUX AVEC PHINEAS ET FERB (SHORTS) (YR 1 2010/11 EPS 1-10) DISNEY TANGLED: LA SÉRIE – COUPES COURTES (SHORTS) (YR 1 EPS 2016/17 1-4) DISNEY TANGLED: LA SÉRIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25) DISNEY THE LION GUARD (YR 1 2015/16 EPS 1-28) DISNEY THE LION GUARD (YR 2 2016/17 EPS 29-58) DISNEY THE LODGE (YR 1 EPS 1-10) DISNEY THE LODGE (YR 2 EPS 11-25) DISNEY THE SUITE LIFE DE ZACK & CODY (YR 3 2006/07 EPS 66-87) DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 1 2008/09 EPS. 1-21) DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 2 2009/10 EPS 22-51) DISNEY THE SUITE LIFE ON DECK (YR 3 2010/11 EPS 52-73) DISNEY TRON: Soulèvement (YR 1 2011/12 EPS 1-18) DISNEY VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25) DISNEY VAMPIRINA GHOUL GIRLS ROCK! (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-7) DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 1 2007/08 EPS 1-21) DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 2 2008/09 EPS 22-51) DISNEY WIZARDS OF WAVERLY LIEU (YR 3 2009/10 EPS 52-81) DISNEY WIZARDS OF WAVERLY PLACE (YR 4 2010/11 EPS 82-110) DISNEY’S ADVENTURES OF THE GUMMI BEARS (YR 1 1985/86 EPS 1-13) (BVI-TV) AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 2 1986/87 EPS 14-21) (BVI-TV) AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 3 1987/88 EPS 22-29) (BVI-TV) AVENTURES DISNEY DES OURS GUMMI (YR 4 1988/89 EPS 30-39) (BVI-TV) LES AVENTURES DISNEY DES OURS DE GUMMI (YR 5 1989/90 EPS 40-47) (BVI-TV) LES AVENTURES DISNEY DES OURS DE GUMMI (YR 6 1990/91 EPS 48-65) (BVI-TV) DISNEY’S DOUG (YR 1 1996/97 EPS 1-26) DISNEY’S DOUG (YR 2 1997/98 EPS 27-34) DISNEY’S DOUG (YR 3 1998/99 EPS 35-65) DISNEY’S DUCKTALES (YR 1 1987/88 EPS 1-65) DISNEY’S DUCKTALES (YR 2 1989/90 EPS 66-95) DISNEY’S DUCKTALES (YR 3 1990/91 EPS 96-100) DISNEY’S FAIRY TALE MARIAGES (YR 1 2017/18 EPS 1 -6) DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 1 2001/02 EPS 1-21) DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 2 2002/03 EPS 22-52) DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 3 2004/05 EPS 53-65) DISNEY’S KIM POSSIBLE (YR 4 2006/07 EPS 66 -87) DISNEY’S LILO & STITCH: THE SERIES (YR 1 2003/04 EPS 1-39) DISNEY’S LILO & STITCH: THE SERIES (YR 2 2004/05 EPS 40-65) DISNEY’S MICKEY MOUSE CLUBHOUSE (YR 1 2005/06 EPS 1-26) DISNEY’S MIGHTY DUCKS (YR 1 1996/97 EPS 1-26) DISNEY’S QUACK PACK (YR 1 1996/97 EPS 1-39) DISNEY’S RECESS (VERSION INTL) (YR 1 1997/98 EPS 1-13) DISNEY’S RECESS (VERSION INTL) (YR 2 1998/99 EPS 14-26) DISNEY’S RECESS (INTL VERSION) (YR 3 1999/00 EPS 27-65) DISNEY’S TEACHER’S PET (YR 1 2000/01 EPS 1-13) DISNEY’S TEACHER’S PET (YR 2 2001/02 EPS 14-39) DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 1 1992/93 EPS 1-13) DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 2 1993/94 EPS 14-22) DISNEY’S THE LITTLE MERMAID (YR 3 1994 / 95 EPS 23-30) CHEFS DE PREMIÈRE CLASSE: STYLE FAMILIAL (YR 1 2015/16 EPS 1-10) GARGOYLES (YR 1 1994/95 EPS 1-13) GARGOYLES (YR 2 1995/96 EPS 14-65) GARGOYLES (YR 3 1996/97 EPS 66-78) GOOF TROOP (YR 1 1992/93 EPS 1-78) LEGO DISNEY FROZEN: NORTHERN LIGHTS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4) LION KING’S TIMON & PUMBAA (INTL. VERSION) (YR 1 1995/96 EPS 1-25) LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (YR 2 1996/97 EPS 26-46) LION KING’S TIMON & PUMBAA (VERSION INTL.) (YR 3 1998/99 EPS 47-85) LIZZIE MCGUIRE (YR 1 2000/01 EPS 1-31) LIZZIE MCGUIRE (YR 2 2001/02 EPS 32-65) MIRACULO TALES OF LADYBUG & CAT NOIR (YR 2 2017/18 EPS 27-52) LE MUPPETS (YR 1 2015/16 EPS 1-16) LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 2 1989/90 EPS 27-32) LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 3 1990 / 91 EPS 33-42) LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (INTL VERS) (YR 4 1991/92 EPS 43-50) LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE THE POOH (VERSION INTL) (YR 1 1988/89 EPS 1-26) MASQUES PJ (YR 1 2015/16 EPS 1-26) MASQUES PJ (YR 2 2017/18 EPS 27-52) SO WEIRD (YR 01 1998/99 EPS 01-13) SO WEIRD (YR 02 1999/00 EPS 14- 39) SO WEIRD (YR 03 2000/01 EPS 40-65) SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80) LA VIE DE SUITE DE ZACK & CODY (YR 1 2004/05 EPS 1-26) LA VIE DE SUITE DE ZACK & CODY (YR 2 2005/06 EPS 27-65) C’EST TELLEMENT RAVEN (YR 1 2002/03 EPS 1-21) C’EST TELLEMENT RAVEN ( YR 2 2003/04 EPS 22-43) C’EST TELLEMENT RAVEN (YR 3 2004/05 EPS 44-78) C’EST TELLE RAVEN (YR 4 2005/06 EPS 79-100) VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80)

Ceux-ci sont classés comme des “ shorts ”, et incluent Steamboat Willie, le dessin animé original de Mickey Mouse.

L’ART DE SKIINGTHE BAND CONCERTBEACH PICNICBEARLY ASLEEPBEEZY BEARTHE BIG BAD WOLFBOAT BUILDERSBONE BANDITCANINE CADDYCHEF DONALDCHIP UN » DALECLOCK CLEANERSCORN CHIPSDESTINODONALD GOLF GAMEDONALD DE PNEU TROUBLEFERDINAND LA BULLFLOWERS ET TREESFOOD POUR FEUDIN’FRANKENWEENIE (1984) FROZEN FEVERTHE DÉESSE DE printempsLe D’OR TOUCHGRAND CANYONSCOPEGRASSHOPPER ET LA ANTSHAWAIIAN HOLIDAYTHE HOCKEY CHAMPHOW FISHHOW TO SWIMINNER WORKINGS WORLDINGS LEND A PAWTHE LITTLE MATCHGIRLTHE LITTLE WHIRLWINDLONESOME GHOSTSMICKEY DOWN UNDERMICKEY BIRTHDAY PARTYMICKEY’S CHRISTMAS CAROL (FEATURETTE) MICKEY’S DELAYED DATEMICERMY’S DATEMICERMYKEY DUCK ÉTAPES OUTMR. SOURIS PREND UN TRIPOLAF’S FROZEN AVENTURE (THEATRICAL) L’ANCIEN MILLTHE OLYMPIQUE CHAMPPLUTO ET LA GOPHERPLUTO DE NOËL TREEPLUTO’S SURPRISE PACKAGEPLUTO’S SWEATERRESCUE DOGSANTA’S WORKSHOPTHE SIMPLE THINGSSOCIETY CHIEN SHOWSTEAMBOAT WILLIESUPER RHINOTHREE AVEUGLES MOUSEKETEERSTHREE Little Pigs (1933) trois petits WOLVESTHRU LA MIRRORTOBY TORTUE RETURNSTHE TORTUE ET HARETRAILER HORNTUGBOAT MICKEYTHE UGLY DUCKLING (COLOR REMAKE-1939) STOCKAGE D’HIVER LES SAGES PETITS HENYE OLDEN DAYS

Enfin, ce sont les spéciaux sous la télévision Disney.

ARENDELLE CASTLE YULE LOGDISNEY LE RETOUR DES SORCIERS: ALEX VS. DISNEY SOUS LA MER: A DESCENDANTS SHORT STORYDISNEY’S FAIRY TALE WEDDINGSDISNEY’S FAIRY TALE WEDDINGS: HOLIDAY MAGICTHE WONDERFUL WORLD OF DISNEY: THE LITTLE MERMAID LIVE!

Disney Plus UK: films Pixar

Une collection complète de films Pixar vous attend sur Disney Plus UK.

BRAVEBUG’S LIFE, ACARSCARS 2CARS 3COCOFINDING DORYFINDING NEMOTHE GOOD DINOSAURTHE INCREDIBLESINCREDIBLES 2INSIDE OUTMONSTERS UNIVERSITYMONSTERS, INC.

En attendant, ce sont les shorts Pixar que vous pouvez attendre.

LES AVENTURES D’ANDRE & WALLY B.AIR MATERAUNTIE EDNATHE PARAPLUIE BLEU (2013) BOUNDIN’BUGGEDBURN-EDAY & NIGHTDUG’S MISSIONEL SPÉCIAL MATERDOR POUR LES BIRDSGEORGE ET AJGERI’S VACATIONHAAVIEAN VACATIONHEAVY METAL MATERHICCUPSJACKKACKLACKKACK GHOSTLIGHTMATER PRIVÉ EYEMATER LE NOUVEAU CAMION CARMONSTER DE GREATERMIKE MATERMOON MATERONE MAN BANDPARTLY CLOUDYPARTY CENTRALPARTYSAURUS REXPIPERPRESTORADIATOR SPRINGS 500 1 / 2RED DE DREAMRESCURSEUR DE MATRICE MATERIEL LE PREMIER VÉHICULAIRE DE MATRICE MATERIEL

Disney Plus UK: films Marvel

Les films Marvel arrivent en plein essor, avec plus de films que la version américaine du service lancée avec. Vous ne verrez pas les films Spider-Man sur cette liste, car Sony en détient les droits, ou The Incredible Hulk qui est distribué par Universal. Beaucoup plus de films X-Men qu’aux États-Unis, cependant …

ANT-MANANT-MAN ET LES WASPAVENGERS: INFINITY WARAVENGERS: ENDGAMEBLACK PANTHERCAPTAIN AMERICA: CIVIL WARCAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGERCAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIERCAPTAIN MARVELDOCTOR STRANGEFANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURGARA 2IRON MANIRON MAN 2IRON MAN 3MARVEL RISING: SECRET WARRIORSMARVEL STUDIOS: ASSEMBLER UN UNIVERSEMARVEL SUPER HERO ADVENTURES: FROST FIGHT! MARVEL: 75 ANS, DE LA PÂTE À LA POP! LES AVENGERS DE MARVEL: L’ÂGE DE HULK DE MONTRONMARVEL: HELLMARS UNITEDMARVEL’S IRON MAN & HULK: HEROES UNITEDMARVEL’S THE AVENGERSTHORTHOR: RAGNAROKTHOR: THE DARK WORLDTHE WOLVERINE (2013) X2X-MENX-MEN ORIGINS: WOLVERINEX-MEN: DAYS OF FUTURE PASTX-MEN: THE LAST STAND

Ce sont les émissions de télévision que vous pouvez profiter de Marvel, pendant ce temps.

LES AGENTS DE MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 2 2014/15 EPS 23-44) LES AGENTS MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 3 2015/16 EPS 45-66) LES AGENTS MARVEL DE S.H.I.E.L.D. (YR 4 2016/17 EPS 67-88) MARVEL’S RUNAWAYS (YR 1 2017/18 EPS 1-10) MARVEL’S RUNAWAYS (YR 2 2018/19 EPS 11-23) THE AVENGERS: LES PLUS BEAUX HÉROS DE LA TERRE (YR 2 2011/12 EPS 27-52) HULK ET LES AGENTS DE SMASH (YR 2 2014/15 EPS 27-52) MARVEL COMICS X-MEN (YR 2 1993/94 EPS 14-26) MARVEL COMICS X-MEN (YR 3 1994/95 EPS 27-45) MARVEL COMICS X-MEN (YR 4 1995/96 EPS 46-70) MARVEL COMICS X-MEN (YR 5 1996/97 EPS 71-76) MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN (YR 2 2012/13 EPS 27-52) MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN: WEB-WARRIORS (YR 3 2013/14 EPS 53-78) ASSEMBLEE MARVEL’S AVENGERS (YR 2 2014/15 EPS 27-52) MARVEL’S AVENGERS: ULTRON REVOLUTION (YR 3 2015/16 EPS 53-78) MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY (YR 2 2016 / 17 EPS 27-52) THE SUPER HERO SQUAD SHOW (YR 2 2010/11 EPS 27-52) MARVEL COMICS SPIDER-MAN (1995) (YR 1 1995/96 EPS 1-65) AKA NEW SPIDER-MANMARVEL’S ULTIMATE SPIDER- MAN VS. THE SINISTER 6 (YR 4 2015/16 EPS 79-104) MARVEL’S AVENGERS: SECRET WARS (YR 4 2016/17 EPS 79-104) MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D. (YR 5 2017/18 EPS 89-110) MARVEL COMICS X-MEN (YR 1 1992/93 EPS 1-13) SPIDER-MAN UNLIMITED (YR 1 1999/00 EPS 1-13) SPIDERWOMAN (YR 1 1979/80 EPS 1-16) MARVEL COMICS L’INCROYABLE HULK (YR 1 1996/97 EPS 1-21) AGENTS DE BOUCLIER DE MARVEL (YR 1 2013/14 EPS 1-22) SPIDER-MAN ET SES AMIS INCROYABLES (YR 1 1982/83 EPS 1-24) MARVEL’S FUTURE AVENGERS (YR 1 2016/17 EPS 1-26) LES AVENGERS: LES PLUS BEAUX HÉROS DE LA TERRE ( YR 1 2010/11 EPS 1-26) FANTASTIC FOUR (YR 1 1994/95 EPS 1-26) HULK ET LES AGENTS DE SMASH (YR 1 2012/13 EPS 1-26) IRON MAN (YR 1 1994/95 EPS 1-26) MARVEL ULTIMATE SPIDER-MAN (YR 1 2011/12 EPS 1-26) ASSEMBLEE MARVEL’S AVENGERS (YR 1 2012/13 EPS 1-26) LES GARDIENS DE LA GALAXIE DE MARVEL (YR 1 2015/16 EPS 1-26) MARVEL’S SPIDER-MAN (YR 1 2016/17 EPS 1-26) SPIDER-MAN (1981) (YR 1 1981/82 EPS 1- 26) (AKA: SPIDER-MAN 5000) SUPER HERO SQUAD SHOW, THE (YR 1 2009/10 EPS 1-26) MARVEL’S ULTIMATE COMICS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-4) MARVEL RISING: INITIATION (SHORTS ) (YR 1 2017/18 EPS 1-6) MARVEL’S ANT-MAN (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6) MARVEL’S AVENGERS: SECRET WARS (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6) MARVEL’S SPIDER-MAN (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-6) MARVEL’S AGENT CARTER (YR 1 2014/15 EPS 1-8) MARVEL’S INHUMANS (YR 1 2017/18 EPS 1-8) MARVEL’S AGENT CARTER (YR 2 2015/16 EPS 9-18) MARVEL SUPER HERO ADVENTURES (SHORTS) (YR 1 2017/18 EPS 1-10) MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-10) MARVEL’S GUARDIANS OF GALAXY (SHORTS) (YR 2 2016/17 EPS 11-16) MARVEL’S ROCKET & GROOT (SHORTS) (YR 1 EPS 2016-2017 1-12) DISNEY PHINEAS ET FERB: MISSION MARVEL (TV SPECIAL) DISNEY PHINEAS ET FERB: PHINEAS ET FERB STAR WARS (TV SPECIAL) MARVEL RISING: CHASING GHOSTS

Disney Plus UK: films Star Wars

Excellente nouvelle: chaque film Star Wars moins The Rise of Skywalker a été coupé, et cela suivra à une date ultérieure.

EMPIRE OF DREAMS: L’HISTOIRE DE LA TRILOGIE STAR WARS (VERSION HV ÉTENDUE) ROGUE ONE: A STAR WARS STORYSOLO: A STAR WARS STORY STAR WARS: A NEW HOPESTAR WARS: ATTAQUE DE LA CLONESSTAR WARS: RETURN OF THE JEDISTAR WARS: REVENGE OF LES GUERRES SITHSTAR: LE CLONE WARSTAR WARS: L’EMPIRE STRIKES BACKSTAR WARS: THE FORCE AWAKENSSTAR WARS: THE LAST JEDISTAR WARS: THE PHANTOM MENACE

Voici les émissions et les spéciaux de Star Wars que vous pouvez également attendre:

LEGO STAR WARS: DROID TALES (YR 1 2014/15 EPS 1-5) LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (SHORTS) (YR 1 2016/17 EPS 1-5) LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (YR 1 2015 / 16 EPS 1-13) LEGO STAR WARS: THE FREEMAKER ADVENTURES (YR 2 2016/17 EPS 14-26) LEGO STAR WARS: THE RESISTANCE RISES (SHORTS) (YR 1 2015/16 EPS 1STAR WARS FORCES OF DESTINY (SHORTS) (YR 1 YR 1 2016/17 EPS 1-16) STAR WARS FORCES OF DESTINY (SHORTS) (YR 2 2017/18 EPS 17-32) STAR WARS REBELS (SHORTS) (YR 1 2014/15 EPS 1-4) STAR WARS REBELS ( YR 1 2014/15 EPS 1-15) STAR WARS REBELS (YR 2 2015/16 EPS 16-37) STAR WARS REBELS (YR 3 2016/17 EPS 38-59) STAR WARS REBELS (YR 4 2017/18 EPS 60- 74) STAR WARS: THE CLONE WARS – LES MISSIONS PERDUES (2014/15 EPS 1-13) STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 1 2008/09 EPS 1-22) STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 2 2009/10 EPS 23-44) STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 3 2010/11 EPS 45-66) STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 4 2011/12 EPS 67-88) STAR WARS: THE CLONE WARS (YR 5 2012 / 13 EPS 89-108) STAR WARS: LES NOUVELLES CHRONIQUES YODA – C LASH OF THE SKYWALKERSSTAR WARS: THE NEW YODA CHRONICLES – RAID ON CORUSCANTSTAR WARS: THE NEW YODA CHRONICLES – DUEL OF SKYWALKERSSTAR WARS: THE NEW YODA CHRONICLES – Échappez-vous aux JEDI TEMPLESTAR WARS: THE NEW YODA HRONICOLES HOC

Disney Plus UK: films et émissions du National Geographic

Ici, nous avons regroupé tous les films, émissions et spéciaux du National Geographic.

ATLANTIS RISINGBEFORE THE FLOODDIANA: DANS SON PROPRE MOT EXTÉRIEUR MARS: SPIRIT & OPPORTUNITY THE FLOODFREE SOLOINTO THE GRAND CANYONINTO THE OKAVANGOJANEKINGDOM OF THE BLUE WHALEMIRACLE ATTERRISSAGE SUR LE HUDSONPARIS BIRKI EPS 1-3) BRAIN GAMES (YR 2 2012/13 EPS 4-15) BRAIN GAMES (YR 3 2013/14 EPS 16-25) BRAIN GAMES (YR 4 2013/14 EPS 26-35) BRAIN GAMES (YR 5 2014 / 15 EPS 36-45) BRAIN GAMES (YR 6 2014/15 EPS 46-51) BRAIN GAMES (YR 7 2015/16 EPS 52-57) CONTINENT 7: ANTARCTIQUE (YR 1 2016/17 EPS 1-6) COSMOS: UNE ODYSSÉE SPATIALE (YR 1 2013/14 EPS 1-13) DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 1 2014/15 EPS 1-6) DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 2 2015/16 EPS 7-14) DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 3 2015/16 EPS 15-22) DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 4 2016/17 EPS 23-30) DR. K’S EXOTIC ANIMAL ER (YR 5 2017/18 EPS 31-40) DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 1 2013/14 EPS 1-6) DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 2 2014/15 EPS 7-16) DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 3 2015/16 EPS 17-24) DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 4 2016/17 EPS 25-32) DR. OAKLEY, YUKON VET (YR 5 2017/18 EPS 33-40) DRAIN THE OCEANS (YR 1 2017/18 EPS 1-10) GRANDES MIGRATIONS (YR 1 2010/11 EPS 1-6) L’INCROYABLE DR. POL (YR 1 2011/12 EPS 1-4) L’INCROYABLE DR. POL (YR 2 2011/12 EPS 5-20) L’INCROYABLE DR. POL (YR 3 2012/13 EPS 21-26) L’INCROYABLE DR. POL (YR 4 2013/14 EPS 27-36) L’INCROYABLE DR. POL (YR 5 2013/14 EPS 37-46) ONE STRANGE ROCK (YR 1 2017/18 EPS 1-10) ORIGINES: LE VOYAGE DE L’HOMME (YR 1 2016/17 EPS 1-8) ROCKY MOUNTAIN ANIMAL RESCUE (YR 1 2017/18 EPS 1-6) SUPERCAR MEGABUILD (YR 1 2015/16 EPS 1-10) SUPERCAR MEGABUILD (YR 2 2016/17 EPS 11-18) WILD YELLOWSTONE (YR 1 2015/16 EPS 1-2) ANNÉE MILLION ( YR 1 2016/17 EPS 1-6) BIZARRE DINOSAURSBREAKING2EARTH LIVEEASTER Island UNSOLVEDGIANTS OF THE DEEP BLUEHOW DOGS A OBTENU LEUR FORME INCROYABLE! L’HISTOIRE DU DR. POLJOURNEY À SHARK EDENKINGDOM DES SINGES: COMBATTANT DE CHEMIN DES CHEETS: INSIDE SPACEXMISSION AU SUNPLANET OF THE BIRDSSEA OF HOPE: AMERICA UNDERWATER TREASURESSECRETS OF CHRIST’S TOMB DE LECHRE DE SHREKHREKREKK : 20 ANS PLUS TARD AVEC JAMES CAMERONTREE ESCALADE LIONSWINGED SEDUCTION: OISEAUX DES PLUS GRANDS CHIENS DE PARADISEWORLD

Autres films sur Disney Plus UK, y compris Avatar

Trois films de l’ère glaciaire et la série Home Alone arrivent le premier jour, avec l’avatar de James Cameron.

10 choses que je déteste sur vous QUEUE DE DEUX KITTIESHOME ALONEHOME ALONE 2: PERDUS À NEW YORKHOME SEUL 3 ÂGE D’ÂGE: CONTINENTAL DRIFTICE AGE: LE MELTDOWNJACKJOURNEY AU CENTRE DE LA TERRE AVEC LES MIKEYMME. DOUBTFIRENEVER BEEN KISSEDNIGHT AU MUSEUM: BATAILLE DU SOUHAIT DE NOËL DE SMITHSONIANRICHIE RICH (1998) (AKA: UNE HISTOIRE DE NOËL) ROOKIE DE L’ACTEUR MARSSISTER ANNIVERSAIRE ACTE 2: DE RETOUR DANS LE HABITSPLASHSTRANGE MAGICSWISS FAMILY ROBINTHEITTHE SOUND OF MUSICTHREE DAYS (2001) TROIS HOMMES ET UN BABYTHREE MEN ET A LITTLE LADYTURNER & HOOCHWHILE VOUS ÉTIEZ DORMIR AVEC L’ENCADRÉ ROGER RABBITWILLOWYOU ENCORE

Disney Plus UK: Les épisodes des Simpsons au lancement

C’est 30 saisons des Simpsons au lancement, tout comme Disney Plus aux États-Unis.

THE SIMPSONS (YR 1 1989/90 EPS 1-13)THE SIMPSONS (YR 2 1990/91 EPS 14-35)THE SIMPSONS (YR 3 1991/92 EPS 36-59)THE SIMPSONS (YR 4 1992/93 EPS 60-81)THE SIMPSONS (YR 5 1993/94 EPS 82-103)THE SIMPSONS (YR 6 1994/95 EPS 104-128)THE SIMPSONS (YR 7 1995/96 EPS 129-153)THE SIMPSONS (YR 8 1996/97 EPS 154-178)THE SIMPSONS (YR 9 1997/98 EPS 179-203)THE SIMPSONS (YR 10 1998/99 EPS 204-226)THE SIMPSONS (YR 11 1999/00 EPS 227-248)THE SIMPSONS (YR 12 2000/01 EPS 249-269)THE SIMPSONS (YR 13 2001/02 EPS 270-291)THE SIMPSONS (YR 14 2002/03 EPS 292-313)THE SIMPSONS (YR 15 2003/04 EPS 314-335)THE SIMPSONS (YR 16 2004/05 EPS 336-356)THE SIMPSONS (YR 17 2005/06 EPS 357-378)THE SIMPSONS (YR 18 2006/07 EPS 379-400)THE SIMPSONS (YR 19 2007/08 EPS 401-420)THE SIMPSONS (YR 20 2008/09 EPS 421-441)THE SIMPSONS (YR 21 2009/10 EPS 442-465)THE SIMPSONS (YR 22 2010/11 EPS 466-487)THE SIMPSONS (YR 23 2011/12 EPS 488-509)THE SIMPSONS (YR 24 2012/13 EPS 510-531)THE SIMPSONS (YR 25 2013/14 EPS 532-553)THE SIMPSONS (YR 26 2014/15 EPS 554-575)THE SIMPSONS (YR 27 2015/16 EPS 576-597)THE SIMPSONS (YR 28 2016/17 EPS 598-619)THE SIMPSONS (YR 29 2017/18 EPS 620-640)THE SIMPSONS (YR 30 2018/19 EPS 641-663)

Voici d’autres émissions de télévision et spéciaux qui viennent au service:

ICE AGE: A MAMMOTH CHRISTMASICE AGE: THE GREAT EGG-SCAPADEJUST LIKE ME! (YR 1 2015/16 EPS 1-21)JUST LIKE ME! (YR 2 2016/17 EPS 22-71)MIRACULOUS TALES OF LADYBUG & CAT NOIR (YR 1 2017/18 EPS 1-26)

Originaux sur Disney Plus UK

Ce sont tous une quantité connue, mais voici les originaux Disney Plus que vous pouvez diffuser le premier jour:

LADY AND THE TRAMPSTAR GIRLTIMMY FAILURETOGOONE DAY

Ce sont les spectacles originaux, dont le joyau de la couronne, The Mandalorian.

BE OUR CHEF (27 MAR)CLONE WARSDIARY OF A FUTURE PRESIDENTDISNEY FAIRYTALE WEDDINGSDISNEY INSIDERENCORE!HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIESHIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES: THE SPECIALMARVEL HERO PROJECTPICK OF THE LITTERSHOPCLASSTHE IMAGINEERING STORYTHE MANDALORIANTHE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM

Enfin, ceux-ci entrent dans la catégorie des shorts.

FAMILY SUNDAYSFORKY ASKS A QUESTIONLAMP LIFEONE DAY AT DISNEYPIXAR IN REAL LIFESHORT CIRCUITSPARKSHORTS