Films et séries gratuits grâce à la bibliothèque publique

Le bibliothèques publiques ils sont inestimables en raison de tout ce qu’ils ont fait et continuent de faire pour préserver, maintenir et diffuser la culture. Cependant, avec la numérisation, il semble, à tort, qu’ils sont de moins en moins importants.

Mais des projets comme eFilm Ils soulignent que les bibliothèques publiques sont toujours là offrant une multitude de services, certains d’une vie et d’autres plus typiques de l’époque que nous vivons, tels que accès libre aux films, séries et courts métrages sur Internet.

Dans une bibliothèque, en plus des livres, des magazines et des journaux, il est possible d’avoir accès à de la musique et contenu audiovisuel au format physique Et grâce à un accord entre la plateforme espagnole Filmin et les bibliothèques publiques de différentes parties de l’Espagne, avec les informations d’identification de votre bibliothèque de référence, vous pouvez accéder à plus de 20 000 films, séries et courts métrages à partir d’un catalogue qui comprend Contenu espagnol, européen, indépendant, actuel et classique. À l’avenir, ce catalogue sera élargi avec des concerts et même des cours de langue au format audiovisuel.

Une bibliothèque qui ne ferme jamais

Le fonctionnement de eFilm est similaire à celui de son frère aîné Filmin ou des services que vous connaissez sous le nom de Netflix, HBO ou Prime Video. Il ne ferme jamais car il est toujours disponible à partir de votre site Web. La visualisation est en streaming, sans avoir préalablement téléchargé la vidéo, et tout est légal. De plus, pour vous, c’est totalement gratuit. Eh bien, qui est responsable du coût est le réseau de bibliothèques en question et nous payons entre tous avec nos taxes.

Et comme dans les bibliothèques, prêts ou visites Ils ont leurs limites. Une fois que vous avez demandé un film ou une série, vous pouvez le regarder instantanément période maximale de 48 heures. Ensuite, vous devrez le demander à nouveau. De plus, vous avez une limite sur le nombre de titres demandés à la fois. Dans le cas de eBiblioCat, le nom d’eFilm en Catalogne, vous ne pouvez demander que “2 audiovisuels par semaine” et vous avez “72 heures pour visionner les audiovisuels”.

De quoi avez-vous besoin pour profiter eFilm? Tout d’abord, soyez un utilisateur enregistré d’un réseau de bibliothèques en accord avec ce projet. Au moment de la rédaction de ces lignes, les bibliothèques de Asturies, îles Canaries, Catalogne, Euskadi, Guadalajara, Madrid, Murcie, Navarre, Torrelodones et Vigo. Il n’est pas exclu que la liste s’agrandisse car les bibliothèques d’autres régions demandent à en faire partie.

Une fois que vous avez vérifié que votre bibliothèque de référence fait partie de eFilm, vous aurez besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour accéder aux services numériques de votre bibliothèque et, à son tour, vous permettra d’accéder au catalogue eFilm.

Quant au catalogue, on retrouve des titres comme La Mariée, Huit noms basques, Cell 211, Le Labyrinthe du faune, D’un tel père, d’un tel fils, la vie d’Adèle, Valse avec Bachir, Août, La grande beauté, Jane Eyre et une longue et ainsi de suite Pas mal, en variété et en quantité pour un catalogue gratuit avec lequel compléter vos abonnements à Netflix et similaires.

Pour le moment, la seule façon de profiter eFilm C’est via le navigateur, mais tôt ou tard une application sera disponible pour la regarder directement sur votre téléviseur. Pour l’instant, vous pouvez le faire en utilisant la technologie Chromecast.

Bref, des projets comme eFilm revitaliser les bibliothèques et apporter une valeur ajoutée en les mettant à jour à un moment où la consommation audiovisuelle devient de plus en plus en ligne et sans formats physiques.

👇 Plus en hypertexte