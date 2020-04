La plateforme de contenu en streaming Netflix chaque jour, il insère de nouveaux contenus dans son catalogue. De toute évidence avec contenu entrant il y a aussi ceux qui expirent.

Aujourd’hui, après vous avoir parlé de certaines séries débarquées ces derniers jours, comme la maison du papier, aujourd’hui nous voulons parler de la série TV qui débarquera dans les prochains jours. Voyons les détails.

Netflix: films et séries télévisées à venir dans les prochains jours

Dimanche de Pâques 12 avril 2020 le film atterrira Mission Impossible – Fallout, le sixième chapitre de la saga qui voit Ethan Hunt, ou Tom Cruise, et son équipe aux côtés d’alliés très familiers, dans une course folle contre la montre après une mission malheureusement ratée. mardi 14 avril 2020 un autre film viendra, intitulé Manchester par la mer. Ce dernier raconte l’histoire de Lee Chandler qui, suite au décès de son frère, doit soudainement rentrer chez lui pour soigner son petit-fils de seize ans.

Lee fera ensuite face à un passé tragique qui l’a séparé de sa famille et du lieu où il est né. Le lendemain, vous pouvez profiter du film Batman vs Superman: Dawn of Justice où le bourreau de Gotham City défie le défenseur de Metropolis alors que le monde se demande de quel héros il a vraiment besoin.

la 22 et 24 avril respectivement le documentaire atterrira L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman et la deuxième saison de la série télévisée Après la vie. Le premier se compose de 6 épisodes intitulés “Search for the Devil”, “Gods Among Us”, “Visions of God”, “Deadly Sins”, “Divine Secrets” et “Holy Laws”.