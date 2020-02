filtrage vidéo du smartphone pliable

Le Samsung Galaxy Z Flip, le smartphone pliable que la firme sud-coréenne présentera le lendemain 11 février Lors d’un événement spécial à San Francisco, il a déjà été montré en vidéo. Bien qu’il y ait plusieurs semaines pendant lesquelles différents détails du terminal ont fui avec des compte-gouttes, l’enregistrement qui voit la lumière aujourd’hui est celui qui nous permet le plus clairement d’apprécier comment l’appareil sera.

Adoptant un format “shell type”, le smartphone pourra plier son écran allongé en son milieu, étant réduit à un produit de proportions presque identiques sur ses quatre côtés. Une formule que nous avons vue récemment dans le nouveau Motorola Razr, mais que Samsung profitera davantage grâce à un panneau plus grand.

Bien qu’elle ne dure que quelques secondes, la vidéo nous permet d’apprécier ce que de nombreux utilisateurs soulignent déjà sur les réseaux sociaux: complexité d’utilisation pouvant survenir avec une seule main, car les éléments qui se trouvent dans la partie supérieure de l’écran seront difficiles à atteindre.

Spécifications haut de gamme

Contrairement au Motorola Razr, le Samsung Galaxy Z Flip arrivera avec des spécifications un peu plus typiques d’un haut de gamme, intégrant l’un des derniers processeurs premium de Qualcomm et différentes options de RAM et de stockage. Là où il semble que la firme n’expirera pas, ce sera dans la section photographique, où sa gamme Galaxy S20 sera clairement au-dessus.

Bien que les détails à cet égard ne soient toujours pas clairs, le Samsung Galaxy Z Flip devrait atteindre le marché à un prix proche de 1500 euros.

