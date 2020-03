filtré le prix du nouveau smartphone économique

Le Google Pixel 4a vit quelques jours de fuites intenses, anticipant un lancement qui aura lieu au cours de ce premier semestre. Cette fois, c’est le prix de vente depuis le terminal ce qui a été révélé, permettant ainsi de savoir quelle sera la figure choisie par la technologie de Mountain View pour la mettre sur les étagères.

Dans certaines images qui recréent ce qui serait une affiche publicitaire du terminal, le célèbre Evan Blass est celui qui offre un premier aperçu à la fois des publicités de l’appareil et du prix de celui-ci. Si nous prêtons attention aux images, Google commercialisera le Pixel 4a pour 399 $ (399 euros ou 9 500 pesos), le même prix fixé l’an dernier pour son prédécesseur, le Pixel 3a. Bonne nouvelle pour le client, car le terminal ne fera l’objet d’aucune augmentation annuelle.

Pour le moment, oui, ils n’ont pas fait connaître quels seraient les prix des différentes variantes de l’appareil, le cas échéant, ainsi que l’existence d’un éventuel Pixel 4a XL.

Google Pixel 4a: améliorations en milieu d’année

Le Pixel 4a marquera le premier arrêt de la société en 2020 en termes de matériel, dans une annonce qui devait se produire lors des E / S Google, désormais annulée par le coronavirus. Il n’y a aucune information à ce sujet quand la présentation du smartphone aura lieu.

Les dernières données vous permettent de savoir que vous arriverez avec un Écran de 5,81 pouces de diagonale, processeur Qualcomm Snapdragon 730 et batterie de 3 080 mAh. Son stockage et sa RAM sont situés respectivement à 64 et 6 Go.

