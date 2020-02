Filtré les fonctionnalités de Motorola Edge +, son prochain haut de gamme

En consolidant des résultats de vente de plus en plus positifs, Motorola continue de devenir l’un des principaux fabricants de smartphones. Cependant, après quelques exercices sans présenter un mobile aux fonctionnalités haut de gamme, bien qu’il ait confirmé cette intention à la fin de l’année dernière, avec la présentation du Motorola Razr avec écran pliant.

Maintenant, les premières indications de cet appareil, qui pourraient être appelées Motorola Edge +, découvrez. C’est ce qu’affirme Mishaal Rahman, l’un des rédacteurs de XDA-Developers et avec un accès régulier aux informations préliminaires par les opérateurs.

Il Motorola Edge + Il aurait le Snapdragon 865, le processeur le plus avancé et avec lequel les capacités 5G arriveraient par défaut. C’est-à-dire le SoC Qualcomm le plus puissant, trois générations après le Snapdragon 835 qui est venu à bord du Moto Z3, le dernier terminal Motorola à arriver sur le marché avec des fonctionnalités haut de gamme.

Et rappelez-vous que même le Motorola Razr pliable a des caractéristiques relativement modestes, dont un modeste Snapdragon 710 pour contenir le prix à 1599 euros pour lequel il est finalement arrivé en Espagne.

Le reste des fonctionnalités filtrées de cet appareil comprennent un écran d’environ 6,7 pouces en résolution Full HD + et Taux de rafraîchissement de 90 Hz, une batterie d’au moins 5 000 mAh et jusqu’à 12 Go de RAM.

Ce n’est pas le seul mobile que Motorola a dans sa poche. Selon Raman, il y aurait jusqu’à deux nouveaux appareils. L’un serait le Motorola One Mid, avec Snapdragon 675, écran de 6,5 pouces et batterie de 4000 mAh. L’autre serait compliqué Moto G8 Power Lite, avec processeur MediaTek Helio P35 et batterie 5000 mAh.

👇 Plus en hypertexte