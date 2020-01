filtré les premières images officielles

À l’approche du 11 février, lorsque les nouveaux seront présentés Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip, plusieurs détails du prochain pliage de Samsung ont été divulgués. Après avoir révélé qu’il arrivera en quatre couleurs et qu’il serait plus cher que prévu, le premières images officielles Ils ont fui.

Avec l’aimable autorisation de WinFuture.de, les images ils ne laissent rien à l’imagination et vous pouvez voir deux des quatre teintes dans lesquelles il sera disponible. Selon le rapport, le Galaxy Z Flip Il sera commercialisé en tant que produit premium pour “les clients riches avec une certaine prétention à l’individualité”.

Samsung Galaxy Z Flip: “prêt pour les influenceurs”

Ce qui précède alimente la rumeur selon laquelle ce sera un téléphone cher qui sera vendu à un prix proche de 1400 $, en concurrence avec le nouveau Motorola Razr. Le matériel promotionnel en fait la publicité “prêt pour les influenceurs“puisque des modifications ont été apportées au logiciel pour le rendre compatible avec Instagram et d’autres réseaux sociaux.

En termes de spécifications, nous trouvons un écran de 6,7 pouces avec un aspect 22: 9 et une résolution de 2636 x 1080 pixels. Pour éviter les problèmes du Galaxy Fold, Samsung a mis en place une technologie appelée Ultra Thin Glass qui mélange une couche de verre ultra-mince avec une couche supplémentaire de plastique pour la protection.

À l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne et une batterie de 3300 mAh. Le Galaxy Z Flip propose deux caméras principales: 12 MP f / 1,8 et 12 MP ultra grand angle f / 2,2. La caméra frontale pour selfies mesure 10 MP et regarde devant grâce à une perforation sur l’écran.

Tous les détails seront révélés ensuite 11 février, avec une date de sortie estimée pour Valentine.

