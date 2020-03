filtré leurs prix en Europe

Les Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro verront le jour dans leurs versions européennes ce vendredi 27 mars dans une présentation reprogrammée après la annulation de l’original dans le cadre de la CMM 2020. Après un peu plus d’un mois d’attente depuis, la firme annoncera le remplacement générationnel de la ligne à succès Mi 9.

Cependant, les nouvelles peuvent ne pas être ce que beaucoup attendaient en termes de prix. La société technologique asiatique, qui a été identifiée ces derniers temps comme l’un des grands porte-étendards des smartphones aux performances élevées à des taux monétaires réduits, semble enfin prête à augmenter la valeur de ses terminaux plus premium dans une large mesure.

Cela est révélé, au moins, par le célèbre Ishan Agarwal dans une fuite publiée sur son compte Twitter. Selon les données qu’il propose, le modèle de base de l’entreprise augmenterait cette année de près de 78% par rapport à son prédécesseur.

Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro: prix en Europe

Bien que les prix officiels ne soient pas encore connus et qu’il puisse y avoir des changements, Agarwal se dit “assez sûr” que Xiaomi commercialisera ses nouveaux modèles aux prix suivants:

Xiaomi Mi 10 8/128 Go: 799 euros

Xiaomi Mi 10 8/256 Go: 899 euros

Xiaomi Mi 10 Pro 8/256 Go: 999 euros

Bien qu’il soit probable que de nouveaux modèles avec différentes configurations de RAM et de stockage y seront ajoutés, l’augmentation du prix du modèle de base – le Mi 9 a été lancé avec une valeur de 449 € – révèle l’énorme différence qui existe d’une année à l’autre, si ceux-ci finissent par être confirmés. Une augmentation attribuable, dans une certaine mesure, à l’inclusion du processeur Snapdragon 865 et Mandaté par Qualcomm pour l’associer à une puce de connectivité 5G, avec lequel toutes les variantes auront.

