filtré votre date de conception et de présentation

2020 a commencé et divers constructeurs s’apprêtent à présenter leurs nouveaux fleurons. Samsung, par exemple, annoncera le Galaxy S20 le 11 février, tandis que Huawei fera de même avec le P40 à une date encore à déterminer. Cependant, Xiaomi est une autre entreprise qui ne veut pas perdre de temps; le Mi 10 serait bientôt dévoilé afin de résister aux rivaux mentionnés ci-dessus.

Récemment, une affiche promotionnelle du Mi 10 a été divulguée, qui montre la conception du dos et de son date de soumission: 11 février. Oui, le même jour que le Samsung Unpacked. L’événement de la société chinoise aura cependant lieu en Chine, un territoire qui est généralement le premier à recevoir les nouveaux lancements Xiaomi. Malheureusement, la publicité ne nous permet pas d’observer l’apparence du front, bien que plusieurs rumeurs pointent vers un écran perforé pour laisser de la place aux capteurs.

La région postérieure se distingue principalement par une ligne verticale qui s’étend d’un côté à l’autre de la surface. Cela intègre un Configuration à 4 caméras, étant l’objectif principal de 108 mégapixels. Il s’agit probablement du même capteur intégré au Xiaomi Mi Note 10, accompagné d’un objectif grand angle, téléobjectif et macro. Pour le moment, il n’a été montré qu’en couleurs noir et blanc.

Auparavant, il a été divulgué que le Xiaomi Mi 10 intégrerait un écran 6,5 “OLED avec taux de rafraîchissement de 90 HZ. L’intérieur serait un processeur Snapdragon 865 avec la technologie 5G. La RAM et l’espace de stockage seraient offerts dans des variantes de 8 Go / 128 Go, 8 Go / 256 Go et 12 Go / 256 Go. Sa batterie atteindrait 4500mAh avec un support pour une charge rapide de 40W, une charge sans fil de 30W et une charge réversible de 10W. En l’absence de confirmation officielle, tout indique qu’en février nous laisserons des doutes.

