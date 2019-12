Fin de partie enfin déplacée devant la plaisanterie "Langue" de Captain America

Avengers: Fin de partie a montré que le MCU a finalement dépassé la "langue!" de Captain America blague. L'aversion de Steve Rogers pour le blasphème a été un peu un bâillon de longue date dans le MCU, utilisé pour des moments de soulagement comique.

Au début de Avengers: Age of Ultron, Tony Stark (Robert Downey Jr.) a utilisé un juron, ce qui a amené Steve Rogers (Chris Evans) à le réprimander en disant: "Langue!" Captain America a été ridiculisé par Iron Man, qui ne l'a pas laissé oublier la remarque pour le reste du film. Même Maria Hill (Cobie Smulders) s'est lancée dans la blague avec un coup à Steve. Mais à la fin du film, Steve lui-même a utilisé le blasphème quand il a appelé Nick Fury (Samuel L. Jackson) un «fils de pute». Fury et Iron Man ont tous deux rapidement souligné le blasphème de Cap, et la scène a été jouée pour rire.

Dans la première moitié du dernier film de Chris Evans en tant que Captain America, Avengers: Fin de partie, ce qui reste des héros du MCU après la capture du Infinity Gauntlet, le capitaine Marvel (Brie Larson) a inclus. C'est dans cette scène que les Avengers décident de faire équipe pour une dernière rencontre avec Thanos. Avant de partir pour le combattre, Steve dit: "allons chercher ce fils de pute." Bien que le film soit plein de moments humoristiques et légers, ce n'est pas l'un d'entre eux, en particulier parce qu'il traite des conséquences immédiates de la perte des amis des Avengers. Heureusement, les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely ont décidé de ne pas saper le moment avec une autre blague sur le mauvais langage de Cap.

Ce n'est pas le seul exemple dans le film où Steve utilise un langage coloré. En fait, Cap jure plus dans Fin du jeu que dans tout autre film MCU. De toute évidence, Marvel a décidé de quitter "Language!" De Captain America blague dans le passé. La raison pour laquelle il a été utilisé pour l'humour en premier lieu est que Captain America a une réputation de longue date – à la fois dans les films et dans les bandes dessinées – en tant que héros de type scout de garçon hétéro avec un code moral strict et des valeurs démodées. En tant que personne qui a été élevée dans les années 1920 et 1930, Steve vient d'une époque où il était mal vu d'utiliser le blasphème dans des situations publiques, en particulier devant les femmes.

La façon dont Captain America parle dans Endgame est une autre indication de la façon dont Steve a changé depuis ses débuts dans le MCU dans Captain America: The First Avenger. Un moment similaire se produit lorsque Steve fait son commentaire sur le "cul de l'Amérique". Cap démontre des qualités dans Endgame qui auraient été considérées comme hors caractère si elles s'étaient produites lors de l'une de ses premières apparitions MCU – mais après tout ce qu'il a traversé, on peut difficilement lui reprocher d'avoir grandi un peu plus sur les bords.

