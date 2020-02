Fin du MWC et le cauchemar des startups espagnoles commence

“La vie continue”. C’est le point de vue de Pol Valls, co-fondateur de Submer Technologies, en référence à l’annulation du Mobile World Congress 2020. Pour d’autres, le cauchemar commence maintenant et compte tenu de l’évolution des événements, toute décision aurait été néfaste.

Près de 2500 entreprises qui ont été citées pour faire partie de la précieuse liste des conférenciers au congrès technologique ont dû faire leurs valises et se tourner vers l’année prochaine après que la GSMA elle-même ait exclu de chercher un nouveau rendez-vous pour ce cours. Au sein de ce groupe de participants, et en dehors des géants de la technologie tels que Samsung ou Huawei, il y avait une petite sélection – dont Submer Technologies fait partie – qui jouissait d’une reconnaissance spéciale.

Cité par le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique et par le biais du programme Red.es, un total de 94 entreprises – dont 48 avaient un stand à la Fira de Barcelona – avaient travaillé pendant des mois pour organiser leur présence à un événement exclusif et démontrer, en plus de son entreprise privée, le positionnement de l’Espagne dans le secteur de l’innovation et de la technologie.

En fait RED.es a l’un des postes de congrès les plus privilégiés, juste à côté des grandes marques technologiques: “Le pavillon est au milieu”, explique Pedro García du développeur des points d’accès Wi-Fi Galgus, “il y a beaucoup de choses, mais en plus de toutes les interviews et réunions que vous avez clôturées Pendant quelques mois, vous obtenez toujours un bijou; l’année dernière, par exemple, c’était une équipe de football. ” Cette année, cette possibilité a disparu.

“Les petites entreprises font un très gros effort, car nous savons que c’est une réunion très importante. C’est, bien sûr, une situation très frustrante.”

Tous sous la marque Espagne et conscients de l’opportunité de faire partie du groupe de ceux sélectionnés pour représenter le pays, ils sont clairs: une grande occasion est sortie de leurs mains et non à cause d’eux. “Plus que de l’argent, c’est le coût d’opportunité”, ajoute Pol, à quoi s’ajoute la frustration de toute la réalisation des faits. “Les petites entreprises font un très gros effort, car nous savons que c’est une réunion très importante. C’est, bien sûr, une situation très frustrante”, explique Roberto Menéndez du groupe Add.

Peu osent expliquer les pertes que l’annulation du MWC 2020 entraînera pour la facturation cette année, ajoutant qu’il était déjà connu que ce serait une année compliquée “en raison de l’alerte sanitaire et de l’absence des géants de la technologie”, dit-il. Jordi Nebot de PaynoPain.

Il est tôt pour faire des comptes, en laissant de côté les coûts opérationnels de l’événement lui-même: “C’est un endroit où vous pouvez établir des contacts et clôturer de nombreuses réunions avec des clients potentiels ou anciens; c’est une question d’avenir”, explique Ramón Escorial de Mobbeel, une opinion dans laquelle la plupart des congrégations se déplacent, à laquelle Emilio Castellote de Schaman ajoute que “c’est aussi un moyen de voir où va le secteur chaque année et une grande vitrine pour nous, d’avoir accès à tous les opérateurs et entreprises technologiques du monde, sans être de grandes entreprises “. Bien que ce soit Berta Caro, de Tecalis, qui pointe une des réalités de l’événement: “Pour nous, MWC est une vitrine où nous affichons les plumes au niveau de l’image […], mais cela n’affecte pas le niveau des ventes car nous ne dépendons pas de l’événement. “Parce que si une chose pèche, le MWC est le jeu des apparences.

Maintenant, cette réalité n’est pas une constante pour ceux qui tournent autour de la danse MWC. Pour Schaman, cette annulation entraînera la perte de presque un quart de leur enquête annuelle s’ils ne normalisent pas toutes les réunions tout au long de l’année. Pour la startup Submer, en plus de perdre l’accès à des investisseurs potentiels avec lesquels ils avaient déjà prévu des rendez-vous, “ils parleraient peut-être d’une perte d’un million d’euros cette année”, expliquent-ils. Dans le cas de Grupo Add, les pertes pourraient être de l’ordre de 50 000 à 200 000 euros d’ici 2020 selon qu’elles sont en mesure d’atteindre le déploiement des contacts prévus. Une œuvre qui se présente comme la plus ardue pour toutes les entreprises à l’heure actuelle.

“Il semblait que la GSMA était dirigée par des recrues”

Image: Red.es/Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique

Le ton général de la partie rassemblée de la démission – parce qu’il n’y a plus d’options. “Il est vrai que ce fut un événement important, mais nous comprenons que ces choses peuvent se produire et nous acceptons la décision de la société organisatrice de la meilleure façon possible”, a déclaré l’Asturian Envira. C’est la position qui domine les heures qui suivent l’annonce.

Pendant ce temps, le monde est déchiré entre les théories du complot qui placent la guerre commerciale entre les États-Unis – et la pression de ses entreprises au sein de la GSMA – et la Chine au centre de la décision d’annulation. D’autres soulignent que la crise de Coronavius ​​a tenté de rattraper d’autres problèmes, selon le ministère de la Santé qui, selon leurs déclarations, ne voyait pas la nécessité d’annuler la réunion.

“Nous n’avons pas peur du coronavirus, bien que nous ayons beaucoup de respect; mais ce qui est clair, c’est que si de nombreuses entreprises n’allaient pas au MWC, ce ne serait pas la même chose”

Cependant, et bien que le profil de tous ceux rassemblés au sein de RED.es reste faible, oui il y en a qui osent évaluer la situation qui a provoqué l’annulation de l’événement. “Ce n’est pas une cause de force majeure telle que communiquée par la GSMA”, soutient Roberto, “c’est une décision complètement arbitraire qui ne prend en compte que les 50 entreprises qui ont annulé et non les 2 500 qui étaient rassemblées”. Une opinion qui reste conforme à la politique que le gouvernement espagnol a maintenue face au faible risque de contagion que le pays enregistre et qui contredit les positions que la GSMA a prises tout au long de la crise. “L’annulation était un peu absurde; à 15h00 ils ont dit oui, puis à 19h00 ils ont dit non … Nous avons eu un effet de peur, pas de contagion et il semble que la GSMA était dirigée par des recrues” , explique Pedro García.

Ils ouvrent également le débat sur ce qui arrivera à d’autres événements tout au long de l’année. “Est-ce que quelqu’un imagine que les San Fermines sont annulées, que beaucoup d’étrangers y vont?”, pointez de Galgus. “Cela marque un précédent très dangereux, car maintenant le temps des réunions et des événements pour les entreprises est ouvert. Tous vont être annulés? Parce qu’en ce moment à Amsterdam, une foire a lieu avec les mêmes entreprises, sauf LG, et personne t’inquiète … “fait remarquer Roberto.

Cependant, la chute de ces grands secteurs des télécommunications avait une autre signification et pour certains, malgré tout, la situation n’avait aucun sens. “Nous n’avons pas peur du coronavirus, bien que nous ayons beaucoup de respect; mais ce qui est clair, c’est que si de nombreuses entreprises n’allaient pas au MWC, ce ne serait plus la même chose. Ce sont elles qui génèrent la traction pour créer l’entreprise, ajoute-t-il,” pourquoi y aller s’ils ne sont pas là. “Parce que l’effet de la peur de la contagion du coronavirus est venu bien avant la chute des grandes entreprises du secteur: “Les gens avaient déjà peur du virus, car avouons-le, il n’y en avait pas besoin. Imaginez que vous avez de la fièvre deux semaines après l’événement, d’une grippe normale, et ils vous demandent si vous avez été en contact avec d’éventuels porteurs. Ils vous ont mis mettre en quarantaine vous et toute votre famille “, plaisante Vicent Soler de Kennti avec une bonne dose de réalité.

La question de l’indemnisation à débattre et RED.es à la scène

Image: David Ortiz.

La GSMA a précisé: “La suspension du MWC 2020 a un motif de force majeure.” Qu’il y ait un problème ou non, la réalité est que le diable se cache dans les détails. C’est précisément cette situation de force majeure que la GSMA utilise pour résoudre la crise des indemnités d’annulation. Vont-ils payer des marques qui ne se sont pas retirées avant l’annonce officielle? C’est un problème qui reste à résoudre.

Dans le cas du pavillon de la marque Espagne, la situation dessine un panorama non moins sombre. Les entreprises espagnoles ont appelé le travail via RED.es, c’est donc l’institution qui cherche à résoudre? la crise. Et bien “RED.es contribue à réduire l’impact économique pour les entreprises, surtout dans une foire relativement chère », explique Iago Fernández de Quobis, cela leur pose également un problème.

Comme ils l’expliquent, l’investissement pour les 48 entreprises du pavillon est de 8 000 euros. Dont ils avaient déjà payé 5 000 en deux lots, l’un sur 3 000 et l’autre sur 2 000, ce qui correspond aux dépenses du poste au sein de la Fira. Les 3 000 euros restants sont ceux qui s’appliquent aux frais d’hôtel, de voyage et de séjour pendant l’événement. Dans le cas de Submer, une navette est ajoutée à ses bureaux pour pouvoir voir la technologie de première main: “Ce n’est plus seulement de l’argent, c’est du temps perdu”, Fait valoir Pol. Tout le monde tient pour acquis la perte du coût de l’avion ou du train, bien qu’ils s’attendent à récupérer au moins 50% du séjour. Concernant le séjour, tout le monde ne les a pas tous avec eux et beaucoup abandonnent un investissement qui implique un sacrifice dans leurs comptes annuels.

“Red.es s’en occupe, comme ils nous l’expliquent dans un e-mail et nous disent que si nous avons des doutes, nous les appellerons, mais en même temps ils nous demandent dans le même mail, nous ne les appellerons pas car ils ne peuvent pas nous assister”, Roberto Menéndez de Votre propre e-mail “C’est un courrier très court qui ne contribue à rien, et un peu absurde, mais il faut attendre “, ajoute-t-il,” oui, nous devons retirer notre stand avant le 18 février. Et si je ne le fais pas, quoi? “Se plaint-il.

Marque Espagne: touchée et coulée?

Image: Red.es/Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique

Les résultats de l’innovation en Espagne laissent beaucoup à désirer, selon le rapport Adigital, présenté par la présidente de l’organisation Carina Szpilka avec les données de 2019.

S’il est vrai qu’en termes de connectivité, l’Espagne est dans les grandes ligues, ainsi que dans l’amélioration des volumes d’investissement dans les entreprises technologiques, c’est le manque d’innovation et de numérisation des PME en Espagne qui compromet les résultats du pays. . Un fait qui, compte tenu du fait que presque toutes les entreprises correspondent à ce groupe, donne plus de poids à la réalité commerciale de l’Espagne.

“L’Espagne est à la frontière du 2e niveau et des économies numériques, a expliqué le directeur de l’association. Pour cette raison, des rencontres comme RED.es au sein de la CMM sont plus importantes que jamais.

Maintenant, l’annulation du congrès affecte-t-elle la célèbre marque espagnole? La réalité est qu’il n’y a pas de consensus à ce stade. Alors que Escorial est confiant dans l’innovation du pays, depuis que la crise de la CMM a traversé la route des coronavirus, pour Grupo Add “cette situation affecte l’Espagne de toutes les manières, à la fois dans l’innovation et dans le tourisme” . L’image de Barcelone, et par extension de l’Espagne, La victime collatérale de l’épidémie en Chine inquiète et beaucoup à tous les participants “, car beaucoup de gens restent avec les gros titres et c’est tout. Ils s’attendent toujours à ce que ce soit temporaire.

Pour d’autres, la pandémie vient de beaucoup plus loin et pointe directement vers les faibles chiffres d’innovation dont l’Espagne fait preuve. “Si vous vous promenez dans le MWC et que vous vous rendez dans le pavillon des entreprises en Israël, vous vous rendez compte qu’elles sont folles”, explique Pedro García, rappelant la même conversation qu’il a eue avec Francisco Polo en 2019 – actuellement au Haut-commissariat pour l’Espagne. Enterprising Nation– “, vous venez en Espagne et, avec tout le respect que je vous dois, vous voyez des entreprises qui importent uniquement de la technologie d’autres pays et créent une entreprise avec elle“Dans ce contexte, Pedro ose poser des questions sur l’image de ce que la supposée marque espagnole donne au monde.” Ce serait bien si le gouvernement travaillait pour prendre son équipe de première division et ne pas remplir le pavillon, parce qu’ils nous ont demandé par la facturation, le nombre d’employés, mais à aucun moment on ne parle de technologie », conclut-il. Maintenant, ce serait bien s’ils travaillaient déjà pour le MWC 2021.

