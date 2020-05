Final Fantasy 7 Remake Part 2: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Si vous avez terminé Final Fantasy 7 Remake, vous vous demandez peut-être quand la partie 2 du jeu sortira.

Final Fantasy 7 Remake est une ré-imagination du classique JRPG Final Fantasy des années 90. Mais, plutôt que de publier le remake en un seul titre, le développeur Square Enix a choisi de publier le remake sous forme de série de jeux à la place – avec la première partie sortie en avril 2020.

Alors que Square Enix a annoncé en novembre 2019 que le développement de Final Fantasy 7 Remake Part 2 avait commencé, la société n’a pas confirmé de date de sortie pour la deuxième partie du jeu; et, malheureusement, nous nous attendons à une attente d’au moins quelques années.

Pendant que nous attendons, nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur Final Fantasy 7 Remake Part 2 jusqu’à présent, y compris les nouvelles, les rumeurs et ce que nous espérons voir dans le deuxième jeu.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La deuxième partie du remake de Final Fantasy 7Quand puis-je jouer? À confirmerSur quoi puis-je jouer? TBC mais probablement PS4 et PS5Combien de pièces aura Final Fantasy 7 Remake? Cela n’a pas été confirmé

(Crédit d’image: Square Enix)

Alors que nous savons que Square Enix a déjà commencé à travailler sur Final Fantasy 7 Remake Part 2, le développeur n’a pas confirmé quand il sortira. Mais cela pourrait prendre un certain temps avant que nous mettions la main dessus.

Final Fantasy 7 Remake n’est sorti que cinq ans après son annonce. Cependant, nous ne nous attendons pas à attendre encore cinq ans pour la partie 2, car Square Enix a désormais jeté les bases du jeu. En outre, un représentant de Square Enix a déclaré à IGN que “l’équipe de développement planifie le volume de contenu pour la deuxième partie de la série, et que l’équipe prévoit que le développement du deuxième jeu sera plus efficace”.

Square Enix a déjà comparé Final Fantasy 7 Remake à Final Fantasy 13 – qui est sorti (essentiellement) en trois parties, avec un écart d’environ deux ans entre chacune des entrées. Si Final Fantasy 7 Remake va être quelque chose comme ça, alors nous envisageons environ deux ans d’attente jusqu’à la partie 2 – ce qui signifie que nous ne pourrons pas le voir avant 2022.

Bien que cela puisse prendre quelques années avant de voir Final fantasy Remake Part 2, l’équipe possède déjà de nombreux atouts, ce qui signifie qu’une date de sortie fin 2021 n’est pas totalement hors de question.

Dernières rumeurs et rumeurs sur Final Fantasy 7 Remake Part 2

(Crédit d’image: Square Enix)

La production a déjà commencé

En novembre 2019, le réalisateur Tetsuya Nomura a annoncé que le travail sur Final Fantasy 7 Part 2 avait déjà commencé.

“Nous avons déjà commencé à travailler sur le prochain également, mais je suis convaincu que jouer à travers ce titre élargira vos attentes, tout comme le monde qui s’étend au-delà de Midgar”, a déclaré Nomura.

Astuces dans Final Fantasy Remake sur ce qui va suivre

Dans une interview avec Famitsu (traduit par DualShockers), le producteur de Final Fantasy 7 Remake, Yoshinori Kitase, a taquiné qu’il y avait des indices dans le jeu qui faisaient allusion à ce qui pourrait arriver dans la deuxième partie.

“Avec ce premier match, nous avons montré à quel point il y a un grand potentiel pour l’avenir, et nous avons inclus de nombreux conseils concernant ce qui va suivre”, a déclaré Kitase. “J’ai hâte de voir les théories des fans sur les réseaux sociaux concernant ce qui pourrait arriver maintenant.”

Final Fantasy 7 Remake Part 2: ce que nous voulons voir

(Crédit d’image: Square Enix)

Plus de personnages jouables

Bien qu’il soit vraiment amusant de contrôler Cloud, Barret, Tifa et Aerith dans le premier épisode de Final Fantasy 7 Remake, il y a toute une série de personnages dans l’original que nous aimerions pouvoir contrôler. Nous ne savons pas pour vous, mais jouer en tant que vampire brandissant un pistolet Vincent sonne comme un excellent moment.

Une histoire sauvage tourne

Avec la fin de Final Fantasy 7 Remake, nous nous attendons à ce que Tetsuya Nomura remodèle le jeu classique en quelque chose de entièrement nouveau. Alors que certains fans peuvent vouloir une recréation fidèle du jeu original, nous sommes assez intéressés de voir exactement comment l’histoire peut changer dans les prochains versements. Nous ne voulons rien voir venir.

Chocobo racing

Parce que le prochain épisode du jeu sera probablement un monde ouvert, nous voulons voir un mini-jeu de course de chocobos super robuste. Dans le jeu original, cette activité secondaire était nécessaire pour débloquer certaines des materia les plus puissantes du jeu, et avec à quel point c’était amusant dans Final Fantasy XV, nous avons hâte de voir à quoi il ressemble à la prochaine itération de la refaire.

Toutes sortes de mini-jeux

Nous avons déjà hâte de voir à quoi ressemble la Gold Saucer dans le Final Fantasy 7 Remake, car c’est ce grand parc d’attractions brillant plein de mini-jeux. Mais, avec la technologie qui est arrivée si loin au cours des 23 années écoulées depuis la commercialisation du jeu original, nous voulons voir encore plus d’activités dans ce domaine.

Visuels de nouvelle génération et lancer de rayons

Parce que nous allons probablement voir le prochain épisode du remake de Final Fantasy 7 sur les consoles de prochaine génération (et, espérons-le, PC), nous aimerions voir le jeu encore plus beau que le premier épisode. Le ray tracing devenant de plus en plus populaire, nous aimerions voir le paysage fantastique prendre vie de manière énorme.