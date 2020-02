Final Fantasy 7 Remake pourrait nécessiter plus de 100 Go d’espace libre pour l’installation

Il ne reste que quelques mois pour attendre la sortie officielle de Final Fantasy 7 Remake, mais vous voudrez peut-être commencer à faire de la place sur votre PS4 maintenant car, selon une nouvelle fuite, l’installation du jeu prendra plus de 100 Go de stockage.

Une couverture artistique pour l’édition physique du jeu a été divulguée sur Twitter (via TweakTown), montrant que la taille d’installation du jeu était de 100 Go. Square Enix a déjà confirmé que le jeu sera réparti sur deux disques Blu-ray, soit environ 50 Go par disque.

Découvrez la couverture artistique ci-dessous:

Le remake de Final Fantasy VII fera plus de 100 Go pic.twitter.com/WNgBjpgGD717 février 2020

Cela représente une énorme quantité d’espace nécessaire pour un jeu, ce qui en fait l’un des plus grands jeux (en termes de stockage) à frapper la PS4 – avec Red Dead Redemption 2 juste légèrement plus grand à 104 Go. Pour mettre les choses en perspective, Uncharted 4 était de 64 Go et Death Stranding de Kojima était de 48 Go, tandis que Call of Duty: Modern Warfare était un colossal de 175 Go.

Pas vraiment surprenant

(Crédit d’image: Square Enix)

Alors que 100 Go est une énorme quantité de stockage, et certainement un défi de taille pour certaines personnes qui affichent toujours des vitesses de connexion inférieures à la moyenne, nous ne sommes pas trop surpris compte tenu de la façon dont Final Fantasy 7 Remake semble être détaillé – et de la taille du monde lui-même. .

De plus, il est probable que le jeu soit développé avec la PS5 à l’esprit, donc nous ferions mieux de nous habituer à des jeux de cette taille.

Au moins, il y a la possibilité d’installer un disque à la fois, pour ceux qui ne voudront peut-être pas participer à un jeu de suppression, mais rappelez-vous que ce n’est que le premier épisode de Final Fantasy 7 Remake – il y a encore plus à venir. Et en quelque sorte, nous doutons qu’ils vont devenir plus petits …