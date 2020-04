Final Fantasy 7 Remake sera disponible en téléchargement avant le 10 avril

Le développeur de jeux vidéo japonais Square Enix permet aux fans de Final Fantasy de télécharger Final Fantasy 7 Remake un peu plus tôt. Cela est largement dû à la pandémie de coronavirus et à l’impact qui en résulte sur la bande passante Internet.

Cela ne signifie pas que vous pouvez jouer à Final Fantasy 7 Remake avant le 10 avril. Mais étant donné que le jeu pèsera environ 80 Go, il est bon d’avoir quelques jours pour le télécharger. Plus précisément, soi-disant du 6 avril, tel que partagé sur Twitter.

Dans les mots du producteur du jeu, Yoshinori Kitase, dans un communiqué de presse, «En raison de la pandémie de COVID-19 et de nombreuses personnes devant rester à la maison, certains d’entre vous peuvent éprouver une pression supplémentaire sur votre largeur de bande internet […] nous voulons donner à tous les fans un peu plus de temps pour télécharger le jeu. “

Dernier trailer de Final Fantasy 7 Remake

Square Enix a également profité de l’occasion pour lancer une nouvelle et dernière bande-annonce du jeu. Si vous avez un peu peur des spoilers, vous feriez mieux de ne pas le regarder. La société dit qu’elle contient un certain nombre de révélations de scènes à couper le souffle du jeu complet, alors gardez cela à l’esprit si vous voulez le regarder.

Le téléchargement de Final Fantasy 7 Remake peut être plus lent que d’habitude, car Sony Interactive Entertainment a intentionnellement réduit les vitesses de téléchargement du PlayStation Network en Europe et aux États-Unis. Ses mots étaient: «nous prendrons des mesures similaires [en estados Unidos y Europa] Et nous continuerons de prendre les mesures appropriées pour aider à assurer la stabilité de l’Internet alors que cette situation sans précédent continue d’évoluer. “

Final Fantasy 7 Remake sera disponible numériquement à midi le 10 avril. La version physique du jeu aura une disponibilité moins fiable. Le développeur japonais et d’autres éditeurs de jeux sont confrontés à des retards d’expédition et de distribution en raison des états d’alarme de pandémie et de coronavirus.

