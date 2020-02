Final Fantasy VII Remake aurait occupé plus de 300 Go

Le développement de Final Fantasy VII Remake a traversé des moments très compliqués, cela ne fait aucun doute. Cette revue du classique de la fin des années 90 a fini par être divisée en plusieurs chapitres pour surmonter les limites techniques ce qui signifiait adapter le contenu de l’original aux nouvelles technologies, une démarche nécessaire qui, cependant, n’a pas plu aux fans de la franchise.

Je me souviens parfaitement que la version de Final Fantasy VII pour PS1 était disponible en trois albums. La version PC, dont je pouvais profiter, gardait ces trois disques mais ajouté une salle dédiée à l’installation. Square Enix n’a pas précisé dans combien de chapitres il prévoit de diviser Final Fantasy VII Remake, mais la chose la plus sensée serait un maximum de trois.

Je comprends parfaitement que la société japonaise veut tirer le meilleur parti d’un projet de ce calibre, et que pour cela elle est prête à le diviser en parties et à les commercialiser à des moments différents, mais il faut faire attention, car une division en plus d’épisodes que strictement nécessaire Je pourrais finir par énerver beaucoup les fans de la franchise.

Mettez-vous en situation. Imaginez comment Final Fantasy VII Remake serait réalisé si Square Enix décidait de le diviser en cinq épisodes. Vous en terminez un et vous devez attendre le suivant, et Peut-être que lorsque vous jouez le troisième ou le quatrième, vous devez revenir au premier parce que tu as oublié des choses. Non, ce n’est pas une bonne idée, bien sûr.

Final Fantasy VII Remake et la tendance des jeux à dévorer l’espace

Le premier épisode de Final Fantasy VII Remake aura besoin d’environ 100 Go d’espace libre pour son installation, un chiffre qui correspond parfaitement à la tendance des jeux actuels à occuper d’énormes quantités d’espace. Sans surprise, nous avons vu qu’un patch pour Call of Duty Modern Warfare 2019 mis à jour pour la saison deux Il occupait déjà près de 100 Go.

Ce qui est drôle à propos de tout cela, c’est ce qui nous vient à l’esprit lorsque nous pensons à ce que Final Fantasy VII Remake aurait pu occuper s’il n’avait pas été divisé en chapitres. Je suis convaincu que j’aurais pu facilement surmonter la barrière des 300 Go, un chiffre énorme qui dépasse de loin le record actuel qui a précisément établi Call of Duty Modern Warfare 2019 avec ses 175 Go, suivi de Destiny 2 avec ses 165 Go.

Tout cela nous amène à nous souvenir de ce que nous vous avons déjà dit à plusieurs reprises, à savoir que les disques durs sont toujours en vie avant le coût par gigaoctet des SSD atteindre des niveaux (encore) plus raisonnables.

La sortie de Final Fantasy VII Remake est prévue pour le 10 avril 2020 sur PS4-PS4 Pro et le 10 avril 2021 sur PC. Nous ne connaissons pas les exigences de la version PC, mais comme ce jeu utilisera le Unreal Engine 4 Je veux partager avec vous une estimation des exigences minimales et recommandées.

Exigences minimales du remake de Final Fantasy VII

Windows 7 64 bits ou supérieur.

Processeur Core i5 2400 ou FX 8300 (quatre cœurs).

8 Go de RAM

Carte graphique GTX 950-GTX 1050 ou Radeon R7 270-RX 560.

100 Go d’espace libre.

Exigences recommandées pour Final Fantasy VII Remake

Windows 10 64 bits.

Processeur Core i7 4770 ou Ryzen 5 1500X (quatre cœurs et huit threads).

16 Go de RAM

Carte graphique GTX 980-GTX 1060 6 Go ou Radeon R9 390X-RX 580.

100 Go d’espace libre.

Le remake de Final Fantasy VII aura plus de 100 Go pic.twitter.com/WNgBjpgGD7

– Pixelbuster (@Nitomatta) 17 février 2020