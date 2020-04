Final Fantasy VII Remake confirme une mort majeure

La chaîne officielle Play Station a publié la bande-annonce de lancement de Final Fantasy VII Remake, l’un des jeux les plus importants de la génération actuelle de consoles qui arrivera en exclusivité temporaire sur PS4 et PS4 Pro le 10 avril, et franchement, j’ai apporté une surprise assez désagréable. Avant d’aller plus loin, je veux vous avertir que les spoilers arriventDonc, si vous ne voulez pas que nous vous parlions de l’histoire du jeu, arrêtez de lire et ne cliquez pas sur la vidéo.

Eh bien, après l’avis de rigueur correspondant, nous sommes prêts à nous plonger dans la bande-annonce de Final Fantasy VII Remake. Sur le plan technique, il n’y a rien à objecter, à la fois la conception des personnages et les décors et les invocations. ils sont spectaculaires et frisent la perfection. Chaque fois que je vois un jeu qui atteint ce niveau technique, je me souviens de mon adolescence lorsque, en parlant à un ami, je lui ai dit que je souhaitais un jour que le niveau de la cinématique de Resident Evil 2 soit atteint. .

Le plan technique est excellent, les changements introduits au niveau du gameplay semblent assez bons, et la recréation de l’histoire n’est pas loin derrière, en fait la vidéo montre certaines des scènes les plus importantes qui étaient présentes sur le premier CD du classique des années nonante, comme la course de moto et le combat avec Rufus, mais il y a une scène qui m’a laissé très en colère: La mort de Barret (en théorie) aux mains de Sephirot, juste à la fin de la vidéo.

Final Fantasy VII Remake pourrait changer complètement l’histoire du classique

Depuis que Final Fantasy VII est arrivé sur le marché, la plupart des fans de la franchise ont maintenu un ensemble “cri” destiné à Square Enix pour la mort d’Aerith sur le premier CD. Cette scène a été enregistrée dans la mémoire de tous ceux qui l’ont jouée à l’époque. C’était surprenant, dur et difficile à accepter, mais en même temps, il était courageux, innovant et a ajouté une touche d’émotion unique à l’histoire accompagnée d’un sentiment de vengeance et de haine envers Sephirot. Dit d’une manière plus simple, C’était l’une des choses qui ont rendu Final Fantasy VII unique.

Dans cette bande-annonce, nous pouvons deviner que Square Enix aurait tenté de satisfaire ces “cris” en échangeant la mort d’Aerith contre celle de Barret, un mouvement qui, franchement, ne me semble pas du tout correct. J’entends que un remake ne doit pas être une copie conforme de l’original, mais un tel changement affecte grandement le jeu et son histoire, coule le lien important entre Cloud et Barret que nous avons pu goûter lentement dans le classique des années 90, et se termine par cette sensation unique de douleur et de nostalgie liée à la mort d’Aerith.

Cette scène n’implique pas nécessairement la mort de Barret dans Final Fantasy VII Remake, ils pourraient être en mesure de le sauver à la fin et la mort d’Aerith ne se produira pas non plusQui sait, mais même dans ce cas, je pense toujours que Square Enix arracherait une partie importante de l’essence du classique et non, cela ne semblerait pas du tout correct. Et vous?

