Final Fantasy VII Remake utilise une résolution dynamique

Pas plus tard qu’hier, il y a eu la sortie de la démo de Final Fantasy VII Remake, un jeu très attendu qui arrivera en tant que Exclusivité temporaire PS4 et PS4 Pro le 10 avril, et qui fera ses débuts sur PC un an plus tard, soit le 10 avril 2021.

Nous savions que la démo de Final Fantasy VII Remake a un poids de 7,59 Go et offre environ une heure de contenu, mais nous n’étions pas clairs quelle résolution et quel taux de SPF enregistré sur les deux consoles, une question que nous avons pu résoudre aujourd’hui grâce à une vidéo publiée par VG-Tech.

Comme prévu, Final Fantasy VII Remake affiche une résolution de 1 920 x 1 080 pixels dans PS4 et il maintient 30 FPS, tandis que dans PS4 Pro, il atteint le 3 840 x 2 160 pixels et maintient également 30 FPS, mais ne le fait pas nativement, mais utilise à la place le redimensionnement.

Final Fantasy VII Remake et résolution dynamique: la clé pour éviter les baisses de performances

La version PS4 touche le plafond en 1080p, mais utilise une résolution dynamique, ce qui signifie que dans certains cas, elle réduit la résolution à 1600 x 900 pixels (900p) pour maintenir 30 FPS stables même dans les scènes où une charge graphique élevée apparaît.

Dans le cas de PS4 Pro, nous avons une résolution native qui, dans le pire des cas, fait partie 2133 x 1200 pixels (moins de 1440p) et redimensionner à 4K. Dans le meilleur des cas, le redimensionnement se produit à partir d’une résolution de 2880 x 1620 pixels. Comme dans le cas précédent, l’objectif de ce réglage de résolution est d’éviter les problèmes de performances qui affectent la fluidité du jeu.

Le résultat final est assez bon, bien qu’avec des nuances. Il est vrai que la fluidité reste stable et qu’aucun problème ne peut être constaté ni dans le taux SPF ni dans les temps de génération de chaque image, mais la netteté de la version PS4 laisse beaucoup à désirer à certains moments. Cet effet flou cela se produit lorsque nous téléchargeons la résolution Full HD est perceptible dans de nombreuses scènes, et contraste fortement avec la bonne netteté qui montre, en général, la version PS4.

Nous vous rappelons que Final Fantasy VII Remake Ce sera un jeu divisé en plusieurs épisodes. La livraison qui arrivera le 10 avril 2020 ne sera que la partie émergée de l’iceberg, bien que Square Enix n’ait pas encore précisé le nombre d’épisodes qu’elle prévoit de lancer.