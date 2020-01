Finale de la série Arrow: ce que signifie cette allumette de la lanterne verte

Juste comme ça, Arrow, la série qui a lancé un univers d’émissions de super-héros sur The CW, a pris fin. La finale de la série a clôturé presque tous les personnages de la série. Cependant, il a également taquiné quelque chose qui pourrait arriver à l’avenir.

Avertissement: ce qui suit contient enfin des spoilers pour la série Arrow, intitulée “Fadeout”. Si vous n’avez pas encore regardé et que vous ne voulez pas être gâté, partez maintenant.

Dans les dernières minutes de la finale de la série, Arrow a finalement payé une théorie des fans qui s’étalait sur plusieurs saisons. Alors qu’il emballait sa famille pour déménager à Metropolis, John Diggle (David Ramsey) a été renversé par un météore s’écrasant sur la Terre. Après avoir inspecté le cratère, il a trouvé une boîte qui contenait quelque chose de brillant et de vert.

Bien que cela ne soit pas confirmé, cela semble indiquer l’avenir de Diggle en tant que lanterne verte, qui a été taquiné dans l’émission lors du crossover d’Elseworlds. Quant à ce que cela signifie pour le plus gros verset, c’est un peu plus compliqué.

“C’est quelque chose qui a été réglé plus d’un an à l’avance avec DC Entertainment”, a révélé le producteur exécutif Marc Guggenheim lors d’une séance de questions / réponses. “Nous avons très spécifiquement négocié et discuté des paramètres et j’ai l’impression, pour dire autre chose, vous savez, ce que nous avons montré que vous violeriez notre accord avec DC.”

Cependant, pour ceux qui suivent ce qui arrive à The CW, il a récemment été annoncé que Superman & Lois, une série de Metropolis sur Man of Steel et le journaliste as, avait reçu l’ordre de faire une série.

Avec Diggle et sa famille déménageant à Metropolis, cela signifie-t-il que nous le reverrons? Bien que Guggenheim ne confirmerait pas d’une manière ou d’une autre, il a expliqué: “Nous avons en fait beaucoup parlé de l’avenir de Diggle et David après Arrow. Nous avons de très bonnes idées. Et je vais rester à ce sujet. Je dirai également que David est devenu un réalisateur remarquable. Et donc nous sommes aussi intéressés par lui derrière la caméra que nous sommes devant. “

Ce n’est certainement pas une confirmation, mais ce n’est certainement pas non plus un déni. Il y a aussi cette série Green Lantern en cours de développement par le producteur exécutif d’Arrow Greg Berlanti pour HBO Max, bien qu’il n’ait pas été révélé si cette série particulière se déroule ou non dans le verset Arrow. Quoi qu’il en soit, il y a, espérons-le, beaucoup plus de Diggle (et par extension, Green Lantern) dans l’avenir de ces spectacles pour les années à venir.

