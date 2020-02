Finalement! Netflix vous permettra désormais de désactiver la fonction de lecture automatique que vous détestez – .

Netflix compte une tonne d’utilisateurs à travers le monde et continue d’ajouter de plus en plus à sa base d’abonnés massive à chaque trimestre qui passe. La commodité, la bibliothèque massive de contenu – Netflix est incontestablement l’étalon-or par rapport auquel tous les autres services de streaming sont mesurés.

Et encore.

Si vous avez forcé la plupart des gens à choisir la chose qu’ils aimeraient pouvoir changer au sujet du service, j’ose dire que beaucoup d’entre vous pointeraient vers la même chose: les aperçus horriblement ennuyeux qui s’exécutent automatiquement pendant que vous faites défiler le service, à la recherche de quelque chose à regarder. Qui aime vraiment être forcé de regarder quelque chose? Eh bien, si vous tombez dans ce seau, remerciez vos étoiles chanceuses, car Netflix a finalement vu la lumière et a décidé de faire quelque chose.

Jeudi, Netflix a officiellement révélé que le pouvoir de modifier cette fonctionnalité est maintenant entre vos mains. Plus précisément, il existe désormais un moyen pour vous de désactiver la fonction de lecture automatique si vous le souhaitez, et c’est super facile à faire.

Selon la page d’aide de Netflix liée dans ce tweet ci-dessus, voici ce que vous devez faire. Tout d’abord, connectez-vous à Netflix à partir d’un navigateur Web. Sélectionnez «Gérer les profils», puis choisissez le profil que vous souhaitez mettre à jour (en supposant qu’il existe plusieurs profils sur votre compte, comme pour plusieurs membres de la famille dans un ménage). Ensuite, décochez simplement l’option “Lecture automatique des aperçus pendant la navigation sur tous les appareils”, et le tour est joué – vous avez terminé.

Netflix avertit qu’il pourrait y avoir un délai avant que le paramètre ne prenne effet. «Vous pouvez forcer une mise à jour en passant à un autre profil, puis en revenant afin de recharger votre profil avec le paramètre mis à jour», explique la société.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

