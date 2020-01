Fire Emblem: le nouveau DLC Three Houses apporte les Ashen Wolves, une quatrième maison mystérieuse

Fire Emblem: Three Houses est un jeu qui consiste à choisir la maison que vous dirigerez en tant que professeur et il semble que ce choix est sur le point de devenir encore plus intéressant. Nintendo a annoncé le quatrième pack DLC pour Fire Emblem: Three Houses, qui présente une quatrième maison. Intitulée Les loups cendrés, cette maison est une collection lâche de inadaptés qui ont vécu sous le monastère Garreg Mach. Vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce du DLC ci-dessous.

Dans ce DLC, en prenant une histoire parallèle, vous pouvez vous battre et recruter quatre étudiants Ashen Wolves tout en découvrant les secrets enfouis profondément. Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur les nouveaux étudiants ni sur les soutiens possibles pour le moment. Naturellement, ce pack DLC est inclus dans la passe d’extension. Vous pourrez découvrir ce que le DLC a à offrir lors de sa sortie, qui est actuellement prévue pour le 12 février 2020.