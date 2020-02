Fire Emblem: Trois maisons “Cindered Shadows” DLC détaillées

Fire Emblem: Three Houses ajoutera son DLC Cindered Shadows le jeudi 13 février, apportant une nouvelle histoire sur une bande de sous-locataires exclus qui se considèrent comme la quatrième maison officieuse. La bande annonce précédente n’a pas clairement expliqué comment ces nouveaux personnages fonctionneraient, mais avec la grande date qui approche, Nintendo a expliqué plus en détail.

Un tweet de Nintendo UK dit que progresser dans Cindered Shadows vous permettra de recruter les nouveaux personnages dans la partie 1 du jeu principal, puis ils resteront pour la partie 2. Cela semble indiquer que l’histoire de Cindered Shadows sera séparée mais ensuite frappée jalons qui les ajoutent à la campagne principale – mais seulement à la fin du grand changement du monde. Après cela, vous ne pourrez peut-être plus les recruter.

Le tweet montre également les personnages de Ashen Wolves interagissant dans certaines scènes de gameplay de l’école, y compris un bon goûter.

Au fur et à mesure que vous progressez dans Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows, vous pouvez interagir avec et recruter les quatre loups cendrés dans la partie 1 du jeu principal!

Une fois qu’ils ont rejoint votre maison, ils peuvent participer à des batailles et à des cours. Ils resteront également avec vous dans la partie 2 du jeu principal. pic.twitter.com/03Q6lkP95v

– Nintendo UK (@NintendoUK) 10 février 2020

Les quatre nouveaux personnages sont Balthus, Hapi, Yuri et Constance, qui se sont surnommés les “Loups Ashen”. La quatrième maison officieuse se cache dans les Abysses, une zone isolée au sous-sol du monastère. La bande-annonce semblait indiquer que ce serait une histoire parallèle plutôt qu’une toute nouvelle sélection de maisons, car nous avons vu Golden Deer aider à découvrir les loups cendrés.

Cindered Shadows est la dernière pièce du pass d’extension Three Houses, qui coûte 25 $ / 25 €. Les trois autres parties, qui ont déjà été publiées, comprenaient plus de tenues pour Byleth, des cartes de bataille supplémentaires et des éléments de soutien, et la possibilité de recruter Anna, la Fire Emblem régulière.

