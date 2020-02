Fire TV Stick 4K, barres protéinées, tueurs AirPods Pro de Sony, éruption Logitech, pichets à eau Brita, plus – .

Mardi, nous avons une formidable liste d’offres quotidiennes à découvrir, et elle regorge de bonnes affaires que vous devez voir pour y croire. Les points forts incluent les rénovations du Fire TV Stick 4K pour seulement 5 $ de plus que le Fire TV Stick d’entrée de gamme, des tonnes d’offres sur les accessoires Anker comme le pack eufy Smart Plug 2 pour 25,99 $ et un commutateur d’éclairage intelligent eufy avec Alexa et Google pour 17,99 $, un 10% de réduction supplémentaire sur les barres protéinées les plus délicieuses que vous ayez jamais goûtées de toute votre vie, les tueurs AirPods Pro de Sony en vente à leur prix le plus bas, les AirPods pour un prix record de 129 $, une couverture qui ajoute le chargement sans fil à vos AirPods pour seulement 9,99 $, les écouteurs Bluetooth supra-auriculaires les plus vendus pour seulement 24,99 $ avec le code promo MPOW059AB1, un téléviseur intelligent Roku de 49 pouces pour 249,99 $, un téléviseur intelligent Samsung 4K de 70 pouces pour seulement 578 $, 10 $ de rabais sur le très attendu Resident Evil 3 remake pour PS4 et Xbox One lorsque vous pré-commandez, une énorme vente d’une éruption d’une journée sur les jeux et l’audio Logitech, y compris l’incroyable clavier sans fil qui n’a jamais besoin d’être facturé pour 37,50 $, 40 $ de réduction sur le micro Blue Yeti que tout le monde aime, un tas de pichet d’eau Brita à partir de ju 13,99 $ et plus. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Offres d’accessoires Anker:

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: AP / Shutterstock

.