Fire TV Stick 4K est de retour à 25 $, son prix le plus bas de tous les temps – .

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau lecteur multimédia en streaming et que vous avez la chance d’être éligible à cette offre, vous êtes vraiment fou si vous n’en profitez pas. C’est vrai, Amazon organise actuellement une vente spéciale à laquelle seules certaines personnes sont éligibles. Qui est éligible et qui ne l’est pas? Nous n’en avons aucune idée, mais si vous visitez la page Fire TV Stick 4K sur le site d’Amazon et que vous voyez la note ci-dessous jusqu’à ce prix de 50 $, vous pouvez acheter un tout nouveau Fire TV Stick 4K pour seulement 24,99 $!

Cela correspond au prix d’Amazon du Black Friday et de la Cyber ​​Week, et c’est le moins cher qu’un lecteur multimédia en streaming Fire TV Stick ait jamais été. Vous pouvez en savoir plus sur la page des conditions générales d’Amazon, mais l’essentiel est qu’il n’y a vraiment aucune explication sur qui peut obtenir cette offre et qui ne peut pas. Déposez simplement un lecteur multimédia en continu Fire TV Stick 4K dans votre panier, utilisez le code promo 4KFIRETV lors de votre commande et voyez si le prix passe de 50 $ à 24,99 $!

Voici les principaux détails de la page du produit:

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Et voici les termes et conditions:

C’est une offre temporaire. Clients éligibles uniquement. Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. L’offre s’applique uniquement à Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote, lecteur multimédia en streaming vendu par Amazon Digital Services LLC. Des frais d’expédition et des taxes peuvent s’appliquer aux articles en promotion. Offre limitée à un par client et compte. L’offre n’est pas transférable, ne peut être revendue et ne peut être combinée avec d’autres offres. Pour profiter de cette offre, veuillez entrer le code promotionnel lors de votre commande. Code promotionnel valable jusqu’à 23 h 59 (PT) 31 décembre 2020. Si l’un des produits liés à cette offre est retourné, votre remboursement sera égal au montant que vous avez payé pour le produit, sous réserve des politiques de remboursement applicables.

