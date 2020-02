Fire TV Stick tombe à 25 $ dans une vente surprise sur Amazon – ou passez à 4K pour 35 $ – .

Les bonnes affaires sur les appareils Amazon les plus vendus vont et viennent tout le temps. En fait, vous pouvez visiter cette page sur le site d’Amazon en ce moment et vous trouverez plus de 30 remises importantes différentes comme jusqu’à 50 $ de réduction sur les sonnettes vidéo Ring plus un Echo Dot gratuit, des tablettes Fire populaires à partir de 55 $ et 20% de réduction sur un nouveau Kindle lorsque vous échangez un ancien.

Ces accords sont tous formidables et il y en a beaucoup plus d’où ils viennent. Cela dit, il existe un type d’appareil Amazon qui est mis en vente beaucoup moins fréquemment, et il se trouve que c’est le type d’appareil Amazon le plus populaire en ce moment. C’est vrai, nous parlons de la gamme d’appareils Fire TV d’Amazon, et une vente surprise vient de débuter qui ramène les appareils Fire TV à leurs prix les plus bas de 2020.

Il y a deux offres en particulier que vous ne voudrez pas manquer, et elles se trouvent juste sur les deux appareils Fire TV les plus vendus de tous les temps. Premièrement, nous avons le Fire TV Stick n ° 1 le plus vendu qui coûte normalement 40 $. C’est déjà l’une des meilleures valeurs en streaming à ce prix, mais aujourd’hui, vous pouvez en obtenir un pour seulement 24,99 $! Le Fire TV Stick a une interface utilisateur formidable avec accès à tous les meilleurs services de streaming comme Netflix, Hulu, Disney +, HBO Go, Showtime Anytime et bien sûr Amazon Prime Video.

Le Fire TV Stick est génial et vous donne accès à tout le contenu en streaming dont vous pourriez avoir besoin, comme nous l’avons dit. Mais il ne vous offre pas deux choses: la résolution 4K et la prise en charge HDR. Si vous les souhaitez, vous devrez passer au modèle Fire TV Stick 4K. Il se vend normalement 50 $, mais pour le moment, il ne coûte que 34,99 $. C’est 5 $ de moins qu’Amazon facture habituellement pour le Fire TV Stick d’entrée de gamme, vous savez donc que c’est beaucoup, et c’est aussi le prix le plus bas de 2020.

Si vous ajoutez votre appareil Fire TV à une pièce qui pourrait également bénéficier d’un accès à Alexa, vous serez heureux de savoir qu’un autre appareil Amazon populaire est en vente aujourd’hui. Le Fire TV Cube est essentiellement un Fire TV Stick 4K plus puissant et un Echo Dot avec prise en charge des commandes vocales mains libres Alexa dans une petite boîte cool. Il se vend normalement à 120 $, mais aujourd’hui, il est tombé à un plus bas de 2020 à 89,99 $.

Dernier point mais non le moindre, Amazon propose une offre fantastique pour les personnes qui ne souhaitent pas simplement ajouter du streaming dans une pièce, mais aussi ajouter un téléviseur ou mettre à niveau un ancien modèle. Le téléviseur Insignia NS-50DF710NA19 50 pouces 4K Ultra HD Smart LED Fire Edition avec HDR est l’un des modèles les plus vendus sur Amazon et c’est également l’un des plus cotés, avec plus de 6800 notes 5 étoiles. Il dispose d’un écran magnifique, d’une résolution 4K, d’une prise en charge HDR et du logiciel Fire TV d’Amazon intégré. Le prix de détail de 350 $ est déjà plus que juste, mais aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce superbe téléviseur en vente pour seulement 269,99 $.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.