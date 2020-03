Firefox 74 facilite l’importation de données à partir de Microsoft Edge

Firefox 74 Il est déjà disponible pour tous les utilisateurs de navigateur et, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, nous vous indiquons ses principales nouveautés, qui sont plusieurs et certaines méritent une attention particulière. Nous vous rappelons que depuis le début de l’année Firefox lance une nouvelle version chaque mois, donc les changements qu’ils présentent dans chacun ont tendance à être moins.

Pour le propriétaire, nous avons choisi de mettre en évidence la nouvelle option pour Importer des données utilisateur (signets et historique) à partir de Microsoft Edge, bien que la vérité soit qu’il n’a pas une plus grande pertinence, selon la part de marché précaire des deux navigateurs, mais il est là pour ceux qui en ont besoin. Et soyez prudent, car tout semble indiquer qu’Edge prendra bientôt la deuxième place à Firefox.

Actualités Firefox 74

En parlant du reste des nouvelles de Firefox 74, presque tout tourne autour de la sécurité et de la confidentialité, y compris la désactivation des protocoles de cryptage TLS 1.0 et TLS 1.1 en faveur de TLS 1.2 (ils peuvent continuer à être utilisés, mais afficheront un message d’erreur) ou masquer l’adresse IP dans les appels vocaux et vidéo via WebRTC.

D’autres développements à cet égard indiquent que les utilisateurs du nouveau système de gestion des mots de passe Lockwise se retrouveront avec la possibilité d’inverser la classification alphabétique (nom Z-A) pour faciliter les connexions; et aux utilisateurs de Facebook Container, qui ont désormais la possibilité d’appliquer des exceptions pour afficher les commentaires et je les aime sur les pages externes au réseau social.

Enfin, les modules complémentaires installés par des applications externes peuvent désormais être supprimés via le gestionnaire de modules complémentaires; et avertir: à l’avenir, Seuls les utilisateurs, et non les applications, peuvent installer des modules complémentaires. Le reste, divers correctifs de sécurité et autres améliorations internes.

Eh bien, et un changement au niveau de la convivialité que les utilisateurs chevronnés qui traitent avec une multitude d’onglets en même temps aimeront: c’est juste que vous allez faire glisser un onglet – ancré ou normal – et que vous ouvrez une nouvelle fenêtre parce que oui. Enfin, ce comportement erratique a été résolu et si vous souhaitez ouvrir une nouvelle fenêtre à partir d’un onglet, vous devrez le faire exprès.