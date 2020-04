Firefox 75 arrive avec une nouvelle barre d’adresse et des nouvelles pour Windows et Linux

Firefox 75 Il s’agit de la nouvelle version du navigateur Web Mozilla pour PC et comme cela s’est produit avec tous ceux qui ont été lancés cette année, il est livré avec une seule innovation notable. Voici comment fonctionne le cycle de développement: une mise à jour mensuelle, mais avec moins de nouveautés.

Cependant, au-delà des faits saillants, il existe d’autres changements qui méritent d’être commentés et qui intéresseront particulièrement les utilisateurs de Windows et Linux, car pour différentes raisons, ce sont les systèmes qui reçoivent le plus d’attention avec le lancement de Firefox 75. Mais nous allons par parties, mieux.

Quoi de neuf dans Firefox 75

Le point culminant de Firefox 75 est le nouvelle barre d’adresse du navigateur, repensé pour «vous aider à rechercher plus rapidement et plus efficacement». Son comportement est épinglé à celui de Chrome, se chevauchant lorsqu’il est pressé avec le curseur et affichant les premiers résultats, qui dans le cas de Firefox sont ceux correspondant aux “sites populaires”.

Autrement dit, un clic dans la barre d’adresse enregistre désormais l’ouverture d’un nouvel onglet juste pour voir les sites populaires, qui pour de nombreux utilisateurs sont les plus visités. De plus, cette nouvelle barre améliore la lisibilité et facilite la recherche de termes comprenant des signets, l’historique et des suggestions.

Dans le cas de Linux, en outre, Firefox rattrape les autres systèmes et se termine par la torture de l’équipe nationale et “un seul clic sélectionne tout sans sélection primaire, un double clic sélectionne un mot et un triple clic sélectionne tout avec sélection primaire”. C’était déjà l’année.

En revanche, ceux qui utilisent des personnalisations via userChrome.css liées à la barre d’adresse ou à la barre de favoris, les verront et souhaiteront s’adapter au nouveau modèle.

Une autre amélioration que les utilisateurs de Linux reçoivent avec Firefox 75 est la version officielle dans Flatpak, facilitant ainsi l’installation de la version stable du navigateur dans toute distribution qui prend en charge, quelque chose que nous avons réalisé il y a quelques jours dans MuyLinux.

Et en ce qui concerne Windows, deux changements qui méritent notre attention: le premier, le meilleure prise en charge de WebRender (le moteur Web de nouvelle génération de Firefox) sur les ordinateurs dotés de graphiques Intel avec l’intégration de Direct Composition, ce qui signifie à son tour de meilleures performances du navigateur. Et quelque chose qui est passé plus inaperçu: la collecte de données augmente.

Plus précisément, à partir de Firefox 75, la télémétrie dans Windows comprend des informations sur le navigateur Web par défaut de l’utilisateur, que ce soit Firefox ou autre. Une mesure qui se fait avec les procédures de confidentialité du navigateur, mais qui reste un peu excessive car ces données seront envoyées quotidiennement aux serveurs Mozilla.

Jusqu’à présent, le point culminant de Firefox 75, la version d’avril du navigateur gratuit par excellence, qui, malgré ses efforts, qui – il faut le dire – ne pointe pas toujours dans la bonne direction, chute fortement en parts de marché.