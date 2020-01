Firefox lance le navigateur VR pour Neo 2

Mozilla s’est associé à Pico Interactive pour publier une version du navigateur populaire pour le casque de réalité virtuelle Neo 2.

Nommé Firefox Reality, l’objectif est d’apporter un environnement immersif mais interactif aux utilisateurs professionnels, qui pourront accéder et synchroniser leur compte et contenu Firefox, leurs onglets et leurs signets dans un environnement virtuel.

VR d’entreprise

Pico a annoncé deux versions différentes de son casque de réalité virtuelle Neo 2: une version standard et une autre qui inclut le suivi des yeux. Les deux sont conçus pour les utilisateurs d’entreprise et offrent une résolution d’affichage 4K solide avec un champ de vision de 101 degrés et un taux de rafraîchissement de 75 images par seconde.

Le Neo 2 est également sans fil et les utilisateurs peuvent se connecter entre eux via Bluetooth pour collaborer en ligne dans des espaces virtuels afin de travailler avec des objets et des tâches virtuels.

«Nous sommes ravis de nous être associés à Pico pour offrir Firefox Reality à leurs utilisateurs, en particulier l’opportunité de toucher plus de personnes grâce à leur large audience d’entreprise», a déclaré Andre Vrignaud, responsable de la stratégie de plate-forme de réalité mixte chez Mozilla. «Nous sommes impatients d’intégrer Hubs by Mozilla pour apporter une collaboration totalement immersive aux entreprises.»

Mozilla offrira également des concentrateurs à tous les appareils Pico, ce qui peut permettre la vidéoconférence privée, avec l’environnement virtuel marqué au besoin. L’accès basé sur le Web signifie que des ressources Internet supplémentaires peuvent être consultées et utilisées selon les besoins lors des réunions.