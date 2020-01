Firefox Nightly pour Android passera à la version Preview remaniée le 21 janvier

Quelle que soit la version de Firefox que vous pensez avoir sur le Play Store, je peux presque garantir qu’il y en a plus. L’une des nombreuses versions de Firefox reçoit une mise à jour majeure, ce qui signale de grands changements pour les autres versions. L’application de prévisualisation Firefox qui a été lancée pour la première fois l’année dernière est maintenant en train de passer au canal Nightly. Dans les mois à venir, l’ancien Firefox pourrait faire partie du passé.

Si vous utilisez la version stable de Firefox en ce moment, vous savez probablement qu’elle n’a pas beaucoup changé depuis des années. Mozilla dit qu’après neuf ans, il était temps de repenser le fonctionnement de son navigateur mobile, et c’est pourquoi il a publié Firefox Preview (anciennement appelé Fenix) en mars 2019. Le 21 janvier, Mozilla déploiera une nouvelle version de Firefox Nightly basée sur la version Aperçu. Cela signifie que vous verrez la nouvelle interface utilisateur, l’onglet “sessions”, la prévention du suivi améliorée, un moteur plus rapide et plus encore.

Aperçu de Firefox

Les versions nocturnes sont destinées aux développeurs ou aux super-curieux – elles seront trop instables pour une utilisation à long terme pour la plupart des gens. Mozilla a récemment annoncé un cycle de sortie accéléré de 4 semaines pour 2020, mais il semble que cette mise à jour sera un peu plus lente. La chaîne bêta passera au Firefox remanié au printemps, et la chaîne stable recevra la mise à jour au premier semestre. Surtout, Firefox Preview ne prend toujours pas en charge les extensions. Si vous en avez besoin, vous devrez vous en tenir à la version bêta ou stable pour le moment.