Firefox Preview 4.0 a été publié avec quelques nouvelles importantes

Apparemment, Mozilla a investi beaucoup de temps à travailler sur la toute nouvelle version de Firefox pour Android. La société fait de son mieux pour préparer la pré-version du logiciel pour son lancement vers la version stable. La dernière version de Firefox Preview 4.0.0 ajoute des fonctionnalités qui facilitent la navigation comme les meilleurs sites, le gestionnaire de mots de passe et le sélecteur de langue intégré à l’application.

Firefox: les fonctionnalités de la nouvelle version

Les sites principaux sont situés juste en dessous du logo de prévisualisation de Firefox, en haut d’un nouvel onglet. Vous pouvez ajouter plus de favoris à la section via le menu à trois points en bas à droite. Le gestionnaire de mots de passe se démarque lorsque vous l’utilisez avec un compte Firefox, vous pouvez synchroniser les connexions sur les appareils. Cependant, il n’est pas possible d’utiliser le navigateur pour remplir automatiquement les informations d’identification dans d’autres applications.

Et avec un plaisir extrême, nous pouvons dire que certains ont également été corrigés bugs ennuyeux. Les notifications d’annulation persistantes ne devraient plus exister et le navigateur peut désormais ignorer toutes les notifications. erreurs de certificat. Du point de vue du module complémentaire, cependant, peu de choses ont changé: le navigateur ne fonctionne toujours qu’avec Origine uBlock et il peut même ne pas démarrer en mode stable avec une prise en charge complète des extensions.

Les fonctionnalités que j’ai décrites ici sont également disponibles dans Firefox Nightly sur le Play Store. Pour l’instant, vous pouvez télécharger la version 4.0.0 directement depuis le référentiel Github de Mozilla.