First Alert déploie la prise en charge d’AirPlay 2 pour son avertisseur de fumée «Safe and Sound» équipé de haut-parleurs

First Alert déploie le support HomeKit pour son avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone (CO) Onelink Safe and Sound. Avec son haut-parleur intégré, l’Onelink Safe and Sound peut désormais s’intégrer à votre iPhone, iPad ou Mac à l’aide de la lecture AirPlay 2.

La mise à jour est désormais disponible pour tous les propriétaires d’Onelink Safe and Sound. Vous pouvez choisir l’appareil comme option de lecture via des applications multimédias sur iOS telles que Apple Music. L’entreprise explique:

AirPlay 2 permet un système audio multi-pièces sans fil, créant un moyen facile de diffuser de la musique n’importe où dans la maison vers différents iOS et autres appareils compatibles AirPlay 2. Les utilisateurs peuvent sélectionner l’emplacement de lecture de la musique dans Control Center sur un appareil iOS ou simplement demander à Siri de jouer de la musique dans une pièce spécifique ou dans toute la maison.

L’Onelink Safe & Sound offre aux consommateurs une expérience sonore exceptionnelle en utilisant le placement au plafond comme toile de fond acoustique naturelle. Une fois installé, les utilisateurs peuvent lire ou diffuser leur musique à partir d’une gamme de services, notamment Apple Music, Spotify ou Pandora.

L’intégration HomeKit de First Alert Safe and Sound était déjà prise en charge. Cela permet aux utilisateurs de voir son état dans l’application Accueil et d’obtenir des notifications push si de la fumée ou du monoxyde de carbone sont détectés. Avec la prise en charge d’AirPlay 2, l’appareil peut également se lier à des scènes compatibles avec HomeKit et commencer à jouer de la musique également.

Safe and Sound de First Alert est devenu populaire grâce à sa conception trois en un, qui intègre un détecteur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone à côté d’un haut-parleur intégré. L’ajout d’AirPlay 2 remplit la promesse faite par First Alert en 2018 et rend le Safe and Sound encore plus attrayant pour les utilisateurs d’Apple.

L’Onelink Safe and Sound est disponible sur Amazon pour moins de 200 $. L’application Onelink pour iOS est téléchargeable gratuitement sur l’App Store. Lisez le communiqué de presse complet ici.

