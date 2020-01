First Halo: Combat Evolved Anniversary PC Test commence le mois prochain, voici comment vous inscrire

Le premier test bêta de Halo: Combat Evolved Anniversary sur PC arrive bientôt. Le développeur 343 Industries a annoncé dans un article de blog (via Windows Central) que le premier test public – ou «vol» en langue vernaculaire Halo – commencerait en février.

Vous pouvez vous inscrire au programme Halo Insider pour avoir une chance d’entrer dans la phase de test.

Halo: Combat Evolved Anniversary est le deuxième titre de Halo: The Master Chief Collection qui arrive sur PC et dans d’autres magasins numériques, après Halo: Reach fin 2019.

Microsoft cherche à tester divers éléments de Halo: Combat Evolved, y compris la campagne (en solo et en coopération), ainsi que le multijoueur et son système de progression.

En plus de lancer le premier Halo sur PC, cette prochaine phase de test comprendra des mises à jour et des améliorations pour Halo: Reach que Microsoft teste avant de se déployer publiquement. L’une des mises à jour est une fonctionnalité qui permet aux joueurs de s’accroupir tout en se déplaçant, qui est prise en charge à la fois par la souris et le clavier et le contrôleur.

Halo: Combat Evolved Anniversary pour PC coûtera 10 $ US seul ou 40 $ US via The Master Chief Collection. La date de sortie de la version finale de Halo: Combat Evolved Anniversary pour PC n’a pas encore été annoncée. Les titres restants du package – Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST et Halo 4 – sortiront plus tard. Ils seront également testés d’abord via le programme Halo Insider avant d’être lancés publiquement pour tout le monde.

Une partie de la raison pour laquelle Microsoft est si minutieux et extensif avec ses tests est que Halo: The Master Chief Collection a démarré horriblement sur Xbox One en 2014, et la société ne veut pas répéter ces mêmes erreurs. Il convient également de noter que Halo: The Master Chief Collection est en très bon état de nos jours avec des populations de joueurs actifs et un soutien et des mises à jour continus.

2020 est une très grande année pour la marque Halo, car l’autre équipe interne de 343 travaille sur Halo: Infinite pour une sortie sur Xbox One, Xbox Series X et PC plus tard cette année.

