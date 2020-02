Fisco défie Unicredit, BNL et SanPaolo: de nouveaux contrôles sur les comptes

la contrôles fiscaux ont toujours effrayé la plupart des Italiens, même ceux qui n’ont jamais commis de crime. La peur d’avoir fait quelque chose de mal ou de compter sur des personnes qui ne sont pas entièrement compétentes, en fait, soulage l’âme de nombreuses personnes, surtout après avoir entendu parler de cas similaires qui ne se sont pas terminés très doucement. Comme chaque année, en revanche, le bureau des impôts il n’interrompt jamais son travail mais le renforce plutôt afin d’identifier tout type d’évasion fiscale et de le bloquer dans l’œuf; par des moyens appropriés et efficaces, l’administration fiscale italienne n’a pas peur de mettre “le bâton dans les roues” de ceux qui ne veulent en aucun cas se conformer à la loi et, à partir de cette année, les contrôles seront même plus obligatoire.

Fiscalité: en plus des comptes courants, deux autres éléments seront également analysés

Grâce à l’utilisation d’algorithmes spécialisés, le Revenue effectue périodiquement des données contrôles des comptes courants de la population italienne en analysant les revenus et les dépenses relatifs, puis en comparant ces derniers avec ce qui a été déclaré dans les documents spécifiques. Grâce à cette analyse menée selon les termes qui viennent d’être rapportés, la Guardia di Finanza et l’Agence du revenu parviennent à obtenir des données permettant de détecter s’il existe ou non des situations d’évasion fiscale.

A partir de cette année cependant, vous allez me vérifier sur les comptes courants, ils ne seront pas les seuls puisque l’administration fiscale peut également agir sur deux nouveaux éléments ou stocks moyens et le factures électroniques. Concernant les premiers, en particulier, nous tenons à souligner que si ceux-ci montent à des niveaux disproportionnés, les pouvoirs publics seront autorisés à intervenir pour expliquer le phénomène.