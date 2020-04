Fisco suspend les contrôles fiscaux: ils reprendront après le Coronavirus

la Fisco n’a pas mis fin au mot chèques de compte mais il a seulement proposé une période de repos momentanée pour les contribuables. Les directives émises depuis le 11 mars sont toujours en place contre la propagation de l’infection et imposent également des ordonnances en matière fiscale.

En ce moment historique, le seul moyen de prévenir la propagation de l’infection est de rester à la maison. Rejeté l’hypothèse sur la taxe sur les virus, il est temps de faire face à une nouvelle plus récente qui s’adresse aux travailleurs et entrepreneurs détenant compte chèque et bons.

Fisco dit NON aux contrôles mais ils reprendront une fois l’urgence sanitaire revenue

L’étape de contrôles fiscaux commencé au début de l’année, il est au point mort pour faire place à d’autres urgences. Tous les contrôles et inspections de la bien connue Revenue Agency sont en phase de verrouillage temporaire. Les différends, enquêtes et analyses sont laissés à une autre époque.

La même situation se produit dans le secteur de la Guardia di Finanza qui a proclamé l’arrêt des contrôles dans le but de se consacrer à la lutte contre le virus. Toutes les pratiques ont été bloquées pour donner plus d’espace pour contrôler les opérations de circulation publique dans la zone. Les roues circulent dans les rues pour inspecter les auto-certifications.

Le seul moyen de revenir à la normale consiste à mettre en œuvre un plan priorité qui voit actuellement la lutte contre le Coronavirus à la tête de toute autre opération. Tout reprendra comme d’habitude une fois cette délicate phase historique franchie.