Fisco suspend les contrôles sur tous les comptes courants

Avec l’urgence coronavirus le contrôle fiscal de la Guardia di Finanza subit un arrêt temporaire après les dernières directives. Le décret d’application du 11 mars 2020 donne temporairement un souffle aux contribuables italiens après l’annonce de la mise en œuvre du nouveau système d’évaluation des dépenses et des paiements sur les comptes courants et les cartes enregistrées auprès de Unicredit, BNL et d’autres banques.

Le statut d’alerte pandémique a entraîné la mise de côté du plan d’évaluation initial sur l’état des activités de la Fisco. En particulier, la liquidation, le contrôle et l’évaluation sont gelés, ainsi que les accès, inspections et vérifications, recouvrement et contentieux fiscal. Tous à condition que l’on ne s’y attende pas “expiration immédiate “.

Dans ce contexte, il y a également un revers pour les contrôles fiscaux Guardia di Finanza en association avec la Tax Revenue Agency. La criticité du moment a donc réduit la pression des contrôleurs en établissant de nouvelles priorités pour la situation économique italienne.

Guardia di Finanza dit d’arrêter les contrôles sur les comptes: le coronavirus est la priorité

Les détails du veto aux contrôles ont été révélés par le directeur de l’institution en la personnalité de Ernesto Maria Ruffini que grâce à une nouvelle directive publique a accordé l’annonce de l’arrêt des activités de contrôle.

Dans le contexte de travail, les contributions fiscales seront interrompues à moins que – comme le prévoit l’extrait – il n’y ait une condition de “indifférence et urgence “ qui dans ce cas annule les premiers effets du décret.

En ce moment, le corps des Flammes jaunes est déterminé à assurer la mise en œuvre des règles restrictives sur la contagion, qui est devenue une priorité absolue pour notre pays. Tout reviendra à un régime normal une fois le virus éradiqué. Une crise sanitaire mais aussi économique qui met à rude épreuve les capacités réactives des Italiens et des commandements opérationnels centraux.