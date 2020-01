Fitbit bat Apple Watch pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang

Fitbit a commencé à déployer la surveillance du niveau d’oxygène sur certains de ses trackers de fitness, les Ionic, Versa et Charge 3 voyant toutes de nouvelles options apparaître dans l’application Fitbit.

Les utilisateurs américains ont commencé à voir des données de surveillance de l’oxygène dans le sang – ou SPO2 – apparaître aujourd’hui selon un rapport de Tizenhelp (via ..) Et bien que l’application Fitbit note que les données sont estimées, elles seront certainement plus précises que ce qu’Apple Watch des offres. Ce qui, à ce stade, n’est rien.

La saturation en oxygène du sang fluctue normalement, mais de grandes variations peuvent être liées à des problèmes respiratoires. La variation estimée de l’oxygène se rapproche des changements dans la saturation en oxygène du sang.

Étant donné que cette fonctionnalité a été ajoutée via un logiciel, il est possible qu’Apple puisse faire quelque chose de similaire si ses montres Apple possèdent déjà le matériel requis. Nous ne savons pas si c’est le cas, mais cela irait absolument de soi. Il y aurait probablement des exigences d’approbation de la FDA à considérer, mais il est possible que nous puissions voir la surveillance Apple Watch SPO2 à l’avenir. J’espère que nous n’aurons pas besoin d’acheter l’Apple Watch Series 6 pour l’obtenir, cependant.