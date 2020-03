Fitbit Charge 4, le tracker de fitness et de bien-être le plus avancé jamais conçu

Fitbit présenté Fitbit Charge 4, le nouveau groupe de fitness qui offre les fonctions les plus importantes d’un tracker pour le bien-être et la forme physique, en plus des plus intelligentes et des plus innovantes, dont GPS intégré et Spotify Connect & Control, pour contrôler la musique et les podcasts directement depuis l’appareil.

Fitbit Charge 4, quelles sont les nouvelles minutes dans la zone active et comment fonctionnent-elles?

Au-delà de ça, Fitbit Charge 4 soutient la fonction révolutionnaire de Minutes dans la zone active, un nouveau paramètre de fréquence cardiaque personnalisé qui, en fonction de votre fréquence cardiaque au repos et de votre âge, vous permet de suivre chaque activité qui fait battre votre cœur plus rapidement. Quel que soit le type d’activité physique pratiqué, cette fonction nouvelle et révolutionnaire mesurer le temps dans chaque zone de fréquence cardiaque et la progression vers l’objectif hebdomadaire de 150 minutes d’activité.

Basé sur la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque PurePulse 24/7 de Fitbit, i Minutes dans la zone active profitez des zones cardio personnalisées pour retracer l’effort de chaque activité intense, des séances d’entraînement HIIT aux cours de yoga puissant en passant par la marche rapide. Vous comprenez un crédit pour chaque minute d’activité modérée dans la zone de combustion des graisses et un double crédit pour chaque minute d’activité intense dans les zones Cardio et Peak. Pendant la formation, vous recevez alors des notifications en temps réel sur votre appareil qui vous avertissent lorsque vous changez de zone, évaluer s’il faut augmenter ou diminuer l’effort et rendre les entraînements plus efficaces.

Fitbit Charge 4, le tracker fitness le plus complet que vous puissiez souhaiter

Merci à l’appli Entraîneur FitbitDe plus, il est possible d’accéder à une pluralité d’exercices vidéo personnalisés et de séances de coaching audio qui s’adaptent à chaque niveau de forme physique et à chaque objectif quotidien, et vous permet de suivre vos progrès et de fournir des commentaires sur l’exercice, afin que la prochaine session s’adapte à votre progression et à vos objectifs.

Résistant à l’eau jusqu’à cinquante mètres et équipé d’un écran tactile haute résolutionCharge 4 est le premier tracker Fitbit avec GPS intégré et offre une série de fonctionnalités visant à améliorer la qualité du sommeil, telles que réveil intelligent, qui utilise l’apprentissage automatique pour activer au moment optimal, l’alarme au poignet et le mode veille. Au-delà de cela, les fonctionnalités essentielles ne manquent pas, comme celle détection de la saturation en oxygène (SpO2), la détection des étages montés, les rappels horaires du mouvement, la surveillance de la santé des femmes et l’enregistrement des aliments, de l’eau et du poids, ainsi que alertes d’appel, messages, calendrier et applications sur l’écran du suivi.

Il est également possible répondre aux messages avec des réponses rapides ou désactiver toutes les notifications avec le mode Ne pas déranger. Également pris en charge Fitbit Pay, grâce auquel il est possible peffectuez vos achats directement avec l’appareil. Et l’autonomie? Ce n’est pas un problème. Fitbit Charge 4, en fait, garantit 7 jours d’utilisation avec une seule charge.

Fitbit Charge 4: disponibilité, prix et accessoires

Les pré-commandes de Charge 4 et Charge 4 Special Edition commencent aujourd’hui sur Fitbit.com. L’appareil sera disponible à partir du 15 avril au prix de 149,99 € en noir, prune et bleu nuit / noir. Charge 4 édition spécialeau lieu de cela, il sera disponible à l’adresse 169,99 € avec la sangle réfléchissante exclusive en tissu granit / noir, en plus du bracelet Classic noir supplémentaire.

Charge 4 peut être personnalisé avec une gamme de tongs, y compris ceux en tissu réfléchissant en fibres REPREVE recyclées dans les couleurs Midnight Blue et Plum; les plus sportifs respirants en vert militaire et blanc glacier; et le bracelet le plus élégant fait à la main avec du cuir Horween. Les accessoires Charge 4 sont vendus séparément en ligne et en magasin à partir de 29,99 €.