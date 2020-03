Fitbit Charge 4, maintenant avec GPS et autres fonctions

Cela fait quelques mois que Google a acheté la société portable Fitbit, et les partisans des deux s’attendent à ce que l’opération porte ses fruits plus tôt que tard. Certains pensent que Google intégrera de nouvelles fonctions de santé dans le système Wear OS ou même qu’il lancera ses propres appareils, avec la technologie Fitbit, mais sous sa propre marque comme il l’a fait après l’acquisition de Nest.

Pour l’instant, nous devrons attendre. La fuite du Fitbit Charge 4, le nouveau bracelet d’activité de base, nous laisse peu de nouvelles, bien que nécessaires. La chose la plus importante est l’ajout de GPS Adopté sur les modèles Fitbit haut de gamme.

Comme vous le verrez sur les images, l’apparence externe de la version actuelle (Charge 3) est conservée. Comme aussi écran OLED monochrome. Avec un poids de 26 grammes, le Fitbit Charge 4 sera commercialisé dans une large gamme de couleurs et de bracelets, et dans deux tailles générales au choix.

Si l’extérieur est le même, les composants internes ont de nouvelles fonctionnalités. En plus du GPS, vous avez activé NFC par défaut ce qui en fait une fonctionnalité non limitée aux modèles d’édition spéciale. Cela signifie que les utilisateurs pourront effectuer des paiements directement à partir de ce portable.

Les autres nouvelles fonctionnalités incluent les contrôles Spotify, la gestion des messages, les notifications des applications et du calendrier, et l’utilisation des applications de météo et de chronométrage. Les utilisateurs d’Android pourront également profiter d’une fonctionnalité unique qui leur permet de répondre rapidement aux messages entrants.

Le Caractéristiques standard de Fitbittels que le suivi du sommeil et la surveillance de la phase REM, les rappels d’activité et l’enregistrement des pas, des distances, des minutes actives et des calories brûlées. De plus, Pulse Zones montrera à l’utilisateur où il a exercé le plus d’efforts dans sa formation. Il existe également une fonction de surveillance du cycle menstruel pour les personnes intéressées.

Nous ne voyons pas beaucoup de différence entre le Fitbit Charge 4 et sa version spéciale SE, sauf qu’il fournit des informations plus précises sur la formation des utilisateurs et offre la possibilité de fixer des objectifs. De plus, vous aurez la possibilité de choisir quatre bandes au lieu des deux habituelles.

Fitbit Charge 4 sera au prix de 149 eurostandis que la version SE coûtera 169 euros. Nous attendons bientôt une annonce officielle.