Fitbit Charge 4: spécifications et prix

La société américaine, dont nous nous souvenons appartenait à Google depuis environ un an, a présenté le Fitbit Charge 4, un bracelet d’activité sportive Qu’advient-il du Fitbit Charge 3 et qui intègre des nouvelles intéressantes que nous examinerons dans les lignes suivantes.

Au niveau de la conception, les changements sont pratiquement nuls, ce qui signifie que le Fitbit Charge 4 maintient Conception angulaire et affichage rectangulaire, une approche loin de celle adoptée par d’autres grands du secteur en misant sur des formats ovales voire sphériques, dans le plus pur style smartwatch.

Je dois dire que, personnellement, j’aime le design qu’apporte le Fitbit Charge 4, mais l’important est ses avantages, et en ce sens il ne se heurte pas du tout. Ce nouveau modèle a une qualité de construction soignée au maximum, ce qui lui permet d’offrir une résistance à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres, et est équipé de la fonction “Minutes en zone active”, une nouveauté très intéressante qui vous permet de surveiller pratiquement tout type d’activité sportive impliquant une augmentation de la fréquence de votre fréquence cardiaque.

Le Fitbit Charge 4 dispose d’une combinaison très complète de capteurs, il est livré avec GPS intégré, nous permet de nous connecter à Spotify et de les contrôler autonomie jusqu’à sept jours pour chaque charge de la batterie, ce qui en fait une solution intéressante pour ceux qui n’ont pas à recourir au chargeur de temps en temps.

Caractéristiques et prix du Fitbit Charge 4

Le changement le plus important que nous trouvons au niveau de la construction est l’utilisation de plastique dans l’ensemble du Fitbit Charge 4, un mouvement a priori incompréhensible, depuis la génération précédente il a été fini en aluminium, ce qui lui a donné une finition plus premium. Il est évident de dire que le plastique est moins cher que l’aluminium, il est donc évident que nous sommes confrontés à un changement de matériaux qui a permis réduire les coûts fabrication, bien que l’on ne sache pas comment cela a influencé le prix de vente du Fitbit Charge 4.

L’introduction de GPS C’est, sans aucun doute, l’une des nouveautés les plus importantes que le Fitbit Charge 4 apporte au niveau matériel, et il a été accompagné d’une sélection de sept exercices parfaitement intégrés. Après avoir terminé l’un d’entre eux, nous serons en mesure de visualiser l’itinéraire que nous avons emprunté, ce qui nous permettra d’avoir une vue plus claire de toutes nos activités, car il comprend des données importantes sur l’intensité et les performances divisées par zones.

Comme il ne pouvait en être autrement, il a également des fonctions de journal de sommeil, soutenu par Smart Wake, ce qui signifie un réveil intelligent. Cette fonction permet au réveil de disposer d’une fenêtre de 30 minutes pour nous réveiller au moment le plus approprié. Il repose sur un apprentissage en profondeur et est prometteur, mais malheureusement pas encore disponible.

Sinon, il a un Capteur Sp02, qui fournit des informations (estimées) sur niveau d’oxygène dans le sang, il a un dossier de santé féminin, vous pouvez vous connecter avec Spotify, il nous permettra de recevoir des appels et des notifications, et d’y répondre (limité à Android pour le moment), et il est compatible avec Fitbit Pay (NFC) pour effectuer des paiements.

Il sera disponible à partir du 15 avril en deux versions, un standard au prix de 149,95 euros et un spécial, qui viendra avec deux sangles supplémentaires dont le prix sera 169,95 euros. En achetant l’une de ces versions, nous pourrons accéder gratuitement à Fitbit Coach Premium pendant une période de 90 jours. Plus d’informations sur le site officiel de Fitbit.