Fitbit donne 3 mois d’entraînement à affronter pendant la quarantaine

Notre pays et l’ensemble de l’Europe sont actuellement mise en quarantaine forcée pour contrer la pandémie de Covid-19. Cette quarantaine a certainement bouleversé nos habitudes à tous, beaucoup de gens sont en effet obligés de changer de méthode de travail, d’autres par contre ne savent pas passer le temps.

Heureusement, il a pensé à ce dernier point Fitbit, qui a décidé de donner trois mois d’abonnement de votre programme de formation Fitbit Coach. Découvrons tous les détails ensemble.

Fitbit donne trois mois de formation

Le PDG et fondateur de Fitbit, Jams Park, pour lutter contre l’ennui mortel de la quarantaine, a décidé d’aider les utilisateurs à maintenir un mode de vie anus, en utilisant évidemment les produits de leur entreprise. Ce dernier a donc décidé de mettre gratuitement 40 nouveaux contenus Premium à disposition dans votre application mobile. Mais non seulement cela, tous les nouveaux utilisateurs Premium ou Coach (seul ce dernier est disponible en Italie) pourront profiter d’un Essai gratuit de 90 jours.

L’abonnement vous rappelle qu’il comprend un nombre illimité d’exercices personnalisés, des sessions Audio Coach qui s’adaptent à chaque entraînement, Fitbit Radio avec 7 stations dédiées, différents instructeurs et niveaux d’activité et la possibilité de s’entraîner à tout moment avec les applications Android , iOS et Web.

À l’offre en question, ils rejoindre uniquement les nouveaux utilisateurs de la plateforme, Premium et Coach. L’essai gratuit mentionné ci-dessus peut être utilisé directement dans l’application et peut être annulé à tout moment, même avant 90 jours après son expiration. Vous n’avez plus d’excuses maintenant, allez essayer l’application qui vous gardera en forme même pendant cette quarantaine forcée!.