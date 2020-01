Fitbit et Garmin sous enquête pour de prétendues violations de brevets

Vendredi, je régulateurs fédéraux ils ont annoncé qu’ils lançaient une enquête sur les appareils de surveillance portables, y compris Fitbit et Garmin, après la société rivale, Philips, il a accusé les entreprises de contrefaçons de brevets, Tel que rapporté par ..

Dans une déclaration, le US International Trade Commission (USITC) a confirmé que son enquête sur deux des entreprises portables les plus populaires était motivée par un plainte déposé par la société Philips le mois dernier. L’USITC a déclaré que d’autres sociétés de produits portables, dont deux basées en Chine, faisaient également l’objet d’une enquête.

Quelle est la plainte de Philips et la réponse de Fitbit basées sur

L’affaire est centrée sur quatre brevets détenus par Philips, qui couvrent un certain nombre de fonctions de smartwatch, y compris le détection de mouvement et le signalisation d’alarme entre autres fonctions. “Nous pensons que ces affirmations sont sans fondement et résultent de l’échec de Philips sur le marché du portable”, a déclaré un porte-parole de Fitbit. Garmin a refusé de commenter.

Un porte-parole de Philips a déclaré que la société avait tenté de négocier des accords de licence avec Fitbit et Garmin pendant trois ans, mais les pourparlers ont finalement pris fin. “Philips attend des tiers qu’ils respectent la propriété intellectuelle de Philips de la même manière que Philips respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers”, a déclaré le porte-parole.

Les trois sociétés sont en concurrence sur le marché de la surveillance de la santé portable et les produits Fitbit et Garmin ont beaucoup plus de succès que Philips Health Watch. Dans sa plainte de décembre, Philips basé aux Pays-Bas et son homologue nord-américain ont demandé aux autorités réglementaires d’appliquer des tarifs ou une interdiction d’importer à toute entreprise trouvée en violation de ses brevets ou de sa propriété intellectuelle.